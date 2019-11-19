Киевский метрополитен отчитался о ходе строительства метро на Виноградарь

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В столице во всю идут работы по строительству метро на Виноградарь. Специалисты задействованы параллелью на нескольких площадках.

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» на собственной Facebook-странице рассказал о новом этапе возведения ветки метро на Виноградарь.

В посте было обнародовано несколько фотографий. На них запечатлен первый «тоннель», являющийся вентиляционным проходом между двумя станциями: Мостицкой и Проспектом Правды. Рядом с этим строительным объектов вскоре появится котлован, предназначенный для будущей монтажно-щитовой камеры. Именно от нее тоннелепроходческий щит будет продвигаться от станции Мостицкая до станции Сырец, информирует enovosty.com/news.

В коммунальном предприятии также отметили, что работы по строительству новой ветки специалисты ведут сразу на нескольких площадках.

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Напомним, 20 ноября прошлого года столичный метрополитен договорился о строительстве ветки на Выноградарь с «Киевметрострой». Согласно документации, ожидается появление четырех станций. Всего будет три очереди строительства (две станции возведут в течении первой, а также по одной – во второй и третьей).