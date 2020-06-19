Стало известно, грозит ли жителям столицы повторное закрытие метро

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В Министерстве здравоохранения заявили о том, что подземку могут повторно закрыть

В Украине есть чёткие критерии, по которым усиливаются карантинные ограничения в разных регионах страны, в том числе и в Киеве. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов возле Верховной Рады Украины ответил на вопрос журналистов о том, смогут ли в столице повторно закрыть метрополитен, информирует enovosty.com/news.

Министр заявил о том, что сейчас наша страна находится в условиях адаптивного карантина и у правительства есть конкретные критерии, в зависимости от которых в городе будут усиливать карантинные ограничения. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будут приниматься необходимые решения: «…все действия будут достаточно умны и все наши рекомендации… в том числе региональные», — рассказал журналистам Степанов.

Напомним, киевское метро уже закрывалось на несколько месяцев в рамках введения жесткого карантина. В мае столичный градоначальник Виталий Кличко выступил с просьбой всё же позволить работу подземки с 25 мая. Но работать метро начало по новым правилам, с соблюдением карантинных ограничений. Из-за этого полиция уже успела составить 37 административных протоколов о нарушении масочного режима.