Киевский метрополитен отказывается от жетонов и переходит на электронные билеты

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После запуска метро 25 мая, киевляне и гости столицы смогут оплатить проезд только электронными билетами. Знаменитые зелёные жетоны уходят в прошлое.

Правда для тех граждан, кто приобрёл жетоны заблаговременно до 1 июля будет возможность их использовать. В дальнейшем будет действовать только электронный формат оплаты этого вида транспорта, информирует enovosty.com/news.

Каким образом можно будет оплатить проезд в метро пояснили в «Киевском метрополитене». Прежде всего, это KyivSmardCard или карточка метро, котлрой можно пользоваться до 31 марта 2021 года. Кроме того, через жёлтые турникеты можно будет пройти с помощью любой бесконтактной платежной системы. Можно также будет воспользоваться мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay, а также бумажным или электронным вариантом разового билета с QR-кодом.

Е- билет можно заблаговременно приобрести в Т-киосках, которые расположены возле остановок общественного транспорта.