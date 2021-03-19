Очередной локдаун может добить креативную индустрию Киева, — Ткаченко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости Киева » Очередной локдаун может добить креативную индустрию Киева, - Ткаченко (ВИДЕО) Очередной локдаун может добить креативную индустрию Киева, - Ткаченко (ВИДЕО)

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Мэр Киева Кличко больше разбирается в застройщиках нежели культуре, но креативная индустрия Киева ждёт от городской власти решения по финансовой компенсации в связи с экстренным введением локадауна с 20 марта, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, комментируя решение мэра Киева о введении локадауна и прекращению работы креативного бизнеса столицы.

Ткаченко убеждён, что решение о закрытии кинотеатров, музеев, и других столичных учреждений культуры без компенсации убытков этим бизнесам, приведёт к тому, что часть креативного индустрии понесёт огромные убытки и вынуждена будет закрыться, информирует собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Так, по словам Ткаченко, в Киеве находится более 50% всех кинотеатров Украины. Кроме того, в столице работает наибольшее количество театров и музеев, которые, в том числе, имеют национальный статус.

«Я понимаю, что Кличко лучше разбирается в застройщиках, нежели в культуре. Но у Микитася и Комарницкого есть деньги, можно у них спросить, и отдать их учреждениям культуры. Думаю, это решение все будут приветствовать», — отметил Министр культуры.

Вместе с тем, Ткаченко также задается вопросом, почему мэр столицы закрывает культурно-креативный бизнес, который всегда очень щепетильно относился к вопросам эпидемиологической безопасности, а общественный транспорт, в котором санитарно-гигиенические нормы априори не могут быть соблюдены, остаётся работать?

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На просьбу журналистов озвучить сумму ущерба, который понёс креативный бизнес после предыдущих локдаунов, Ткаченко ответил: «я могу назвать цифры прошлого года по различным отраслям. Например, туристическая отрасль потеряла более 50% своего дохода, уплата НДС упала практически в два раза по всех сферах креативной экономики и культуры. Мы можем смоделировать ситуацию на Киев и понять, что сейчас это будет десятки миллионов гривен. Этот локдаун может добить многие бизнесы креативной индустрии», — отметил министр.

Ткаченко выразил надежду, что местные власти Киева все же разработают компенсационный пакет для бизнесов креативной индустрии, а министр культуры, в свою очередь, предложит свои варианты такой компенсации.

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