В День святого Николая в Киеве торжественно откроют главную елку Украины: программа

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Завтра в столице Украины откроют главную елку страны. В День святого Николая Киев превратится в сказку.

19 декабря в Киеве зажгут главную елку. В этот день в городе пройдет концерт и состоится праздничная ярмарка. Киевляне и гости столицы также смогут прокатиться в поезде «Полярный Экспресс», посетить волшебный тоннель и сфотографироваться в зимней фотозоне. Из-за насыщенной праздничной программы на 6 часов ограничат проезд по улице Владимирской (16:00-22:00), информирует enovosty.com/news.

В КГГА заявили, что празднование в честь торжественного открытия елки стартует 19 декабря в 18:00. Огоньки же засветятся в 19:00. Новогоднюю зеленую красавицу украсили 1,5 тыс. новогодних игрушек и 3 км гирлянд. Также на Софийской площади установили огромный дисплей, с помощью которого люди смогут делиться своими поздравлениями.

В честь открытия столичной елки и Дня святого Николая пройдет также праздничный концерт. Его главным гостем станет украинская группа «СКАЙ».

Добавим, что ограничения автомобильного проезда продлятся вплоть до 24 января 2019 года. Это касается правосторонней полосы Владимирского проезда в сторону Михайловской площади. Помимо этого, с 23 декабря до 25 декабря автомобилям нельзя двигаться по Рыльскому переулку. Транспортным средствам стоит избегать ул. Владимирской не только 19 декабря, но и 24 декабря (16:00-22:00), 31 декабря и 1 января (20:00-3:00), 1 января (14:00-22:00), а также 7 января (12:00-16:00).

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