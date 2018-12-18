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На дорогах Киева установили новые светофоры

Главная » Последние новости » Новости Киева » На дорогах Киева установили новые светофоры
 
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На дорогах столицы был установлен инновационный светофор, имеющий обратную связь, позволяющая людям, переходящим дорогу, узнавать о возможности пересечения проезжей части.

На сегодняшний день, такой светофор в Киеве один, и он находится возле красного корпуса Национального университета им. Т.Г.Шевченко, информирует enovosty.com/news.

Особенностью нового типа светофора стало табло, на котором высвечивается разная полезная информация: возможность переходить дорогу, закрытие/открытие моста и другая. Нововведение ввели из-за того, что много людей начинают движение по пешеходному переходу только нажав кнопку светофора, но, не дождавшись разрешающего сигнала. На сегодняшний день, технология разработки тестовая, если она окажется успешной, то инновационные светофоры планируют устанавливать по всей Украине.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 1386

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