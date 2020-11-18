Сергей Петрик: «Рынок беспилотных летательных аппаратов в Украине развивается»

Главная » Последние новости » Новости Киева » Сергей Петрик: "Рынок беспилотных летательных аппаратов в Украине развивается" Сергей Петрик: "Рынок беспилотных летательных аппаратов в Украине развивается"

Закрыть Отправить

В Киеве к 2025 году хотят построить аэропорт для дронов

С вопросом относительно возможности постройки аэропорта для дронов в Киеве “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к эксперту Сергею Петрику, информирует enovosty.com/news.

Сергей Петрик сообщает, что в мире на сегодняшний день нет еще ни одного аэропорта для беспилотников

«Появится ли он у нас в Украине, где, по правде говоря, «не до жиру – быть бы живу»? Сообщают, что проектом будущего киевского аэропорта для дронов предусмотрены взлетно-посадочные полосы, вертолетная площадка, фудкорт, трасса для гонок дронов, трибуны для зрителей, арена для битв роботов, посадочные площадки для дронов, которые будут выполнять функции транспорта и перевозить пассажиров, защитный тоннель для обеспечения безопасности зрителей, технический отдел обслуживания беспилотников, медпункт и многое другое.

Правда, на все это с государства обещают не брать ни копейки, исключительно коммерческий проект. Нужен ли он на самом деле?

Рынок беспилотных летательных аппаратов в Украине, конечно, развивается, но не до такой степени, чтобы иметь возможность профинансировать строительство столь затратного инфраструктурного объекта. Из-за ограниченности развития данного направления и множества запретов основными потребителями технологии все еще являются Министерство обороны и государственные службы: погранвойска, МВД, МЧС и другие ведомства, осуществляющие различного вида контроль.

Читайте: Сергей Петрик: "Идея о создании фонда энергомодернизации предприятий правильная, если не превратится в очередную кормушку для чиновников"

Впрочем, значительную часть рынка уже отвоевали БПЛА – мультикоптеры, которые приобретают как игрушки. Мировой лидер в этом сегменте – китайская компания DJI. Можем только предположить, что рынок таких игрушек в Украине, как и везде, даже превышает рынок индустриального применения БПЛА за счет их массовости. Кстати, точных данных о количестве беспилотников в Украине нет. По данным продавцов, в этом году их общее число достигло всего лишь 100 тысяч дронов, но это не точно. Известно, что в США их зарегистрировано более двух миллионов. И ни единого, замечу, аэропорта. Это раз. Далее, перспективы роста украинского рынка беспилотных летательных аппаратов тоже недостаточно ясны ввиду отсутствия нормативно-правовой базы, регулирующей их применение, отсутствия систем предупреждения столкновений, позволяющих интегрировать БПЛА в единое воздушное пространство и совместное их использование с пилотируемой авиацией общего назначения. А также – из-за повышенной аварийности БПЛА. Это два.

И, наконец, сообщается, что площадь аэропорта составит почти 7,5 гектаров, а расположится он в радиусе 10 километров от центра. А вот это самая большая проблема! В настоящее время в указанном радиусе нет ни одной такой большой свободной площадки. Разве что удастся получить землю в рамках реновации деградированных промзон, однако к проектированию аэропортов выдвигаются настолько жесткие требования, что разместить его так близко от центра будет невозможно. Это убедительное три», — сообщает Сергей Петрик