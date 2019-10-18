Сергей Петрик рассказал о мерах борьбы с незаконным строительством

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Мэр Киева Виталий Кличко призвал премьер-министра Алексея Гончарука способствовать совершенствованию нормативной базы для эффективной борьбы с самовольным строительством.

С вопросом относительно влияния усовершенствования нормативной базы на борьбу с самовольным строительством “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту Сергею Петрику, информирует enovosty.com/news.

Сергей Петрик сообщает, что решить проблему с самовольным строительством законодательство позволяет уже прямо сейчас

«Просто смешно, когда целый мэр столицы и, более того, целый премьер-министр проводят совещания, и мэр призывает премьера содействовать совершенствованию нормативной базы для борьбы с каким-то «скворечником». Да, это варварская уродливая надстройка на историческом здании в центре Киева. Но решить проблему законодательство позволяет прямо сейчас.

Если Кабмин и лично премьер-министр занимаются этим вопросом, то зачем тогда тратить деньги на содержание Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ)? Это ее функции — обнаружить подобное нарушение. Дальше инициатора надстройки обязывают восстановить за свой счет аутентичный вид здания. Поскольку утверждают, что все разрешения на данную конкретную надстройку имеются, то виновные, подписавшие их (чьи это чиновники — из горадминистрации, из Минкультуры?) наказываются по всей строгости закона. Если по-хорошему не получается, то суд заставит. Это займет очень непродолжительное время.

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Когда-то я обнаружил, что за ночь в подземном переходе на Крещатике, ближайшем от горадминистрации, появились киоски. И тут же встретил сотрудника администрации, отвечающего в то время за надзор над такими объектами. Он говорит, мол, сам поражаюсь такой наглости, будем искать, чье это. Спустя какое-то время говорит: оказывается, хозяином является… (и называет влиятельную фамилию). Короче, дали киоскам какое-то время подзаработать, а потом снесли, как положено (думаю, перебазировались в другой переход, отлично заработав на Крещатике). Так происходит борьба с незаконными МАФами, которые мэр обещал искоренить все пять лет. Чего ему не хватает? Какого еще совершенствования нормативной базы?

В данном случае со «скворечником» создается впечатление, что или нас этой ерундой отвлекают от чего-то важного, или продолжается банальный пиар в стиле, столь любимом городской властью. В частности, по борьбе с самовольным строительством. Четыре года назад застройщик построил в Десятинном переулке то количество этажей, которое было предусмотрено проектом и отвечало вполне конкретным требованиям памятникоохранного законодательства (оно недвусмысленное и не требует совершенствования), а затем замахнулся надстраивать внеплановые. С ним городская власть договорилась, а в сопровождении журналистов разрушать надстройку молотом приезжал сам секретарь Киеврады.

С другим застройщиком, по улице Гончара, замахнувшимся также на лишние этажи в буферной зоне Софии Киевской, у городской власти не получается договориться. Но и строительство заморожено, пока тянутся суды.

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В общем, законы у нас есть. Просто на «самодеятельность», уродующую облик столицы, закрывают глаза. Начиная с кондиционеров и застекленных балконов, которые запросто можно заставить демонтировать в соответствии со всеми нормами, и заканчивая проблемой, на которую действительно надо обратить внимание. А это целые жилые комплексы, которые строятся без документов на землю или начало строительства. Самый одиозный, уже арестованный застройщик, построил 45 таких домов. Что с ними делать? Увы, придется легализовать, иначе это проблема станет покруче, чем скандал «Элиты-Центра». В разрабатываемой градостроительной документации эти жилые дома, фактически построенные самовольно, думаю, в большинстве случаев будут учитываться. Денег их разрушать нет, а людей обозлить против власти можно запросто.

Другое дело, если явно в зеленой зоне какой-то застройщик самовольно начнет строить пару девятиэтажек и даже распродаст квартиры, пользуясь неграмотностью и доверчивостью граждан. Есть риск, что, пока дома не построены, их снесут. Люди рискуют!

Проводилось исследование компании Monitor.Estate и Украинского клуба недвижимости. Проанализировали 208 объектов жилищного строительства в Киеве с запланированным сроком ввода в эксплуатацию в 2019-2022 годах. Оказалось, что 152 из них содержат риски (в некоторых присутствуют оба): 107 жилых домов возводят на землях с ненадлежащим целевым назначением; 101 объект возводят без полученных разрешений на выполнение строительных работ. Спрашивается, чем занимается ГАСИ, если ее функции по борьбе с мелкими надстройками взял на себя премьер-министр?

Законы есть, их надо выполнять», — сообщает эксперт