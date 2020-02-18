В Киеве СБУ обнаружила тайник с боевыми гранатами

Главная » Последние новости » Новости Киева » В Киеве СБУ обнаружила тайник с боевыми гранатами В Киеве СБУ обнаружила тайник с боевыми гранатами

Закрыть Отправить

В столице СБУ обнаружила тайник с боевыми гранатами и 30 литрами ртути

В центре Киева сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили место незаконного хранения сильно ядовитых веществ и военных средств поражения, информирует enovosty.com/news.

Из тайника, обустроенного в арендованном гаражном помещении на одной из центральных улиц столицы, правоохранители изъяли металлический баллон с почти 30 литрами ртути. Также изъяты две боевые гранаты Ф-1 и два электродетонатора. По оценкам экспертов, детонация обнаруженных предметов могла привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

По данным следствия, к обустройству опасного тайника причастен один из лидеров столичной группировки, ранее уличенный правоохранителями за совершение тяжких преступлений. Во время обысков у фигуранта дела сотрудники СБУ также обнаружили поддельные печати и штампы различных органов государственной власти и коммерческих структур.

Читайте: СБУ пресекла деятельность межрегиональной наркогруппировки (ВИДЕО)