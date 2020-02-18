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В Киеве СБУ обнаружила тайник с боевыми гранатами

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В столице СБУ обнаружила тайник с боевыми гранатами и 30 литрами ртути

В центре Киева сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили место незаконного хранения сильно ядовитых веществ и военных средств поражения, информирует enovosty.com/news.

Из тайника, обустроенного в арендованном гаражном помещении на одной из центральных улиц столицы, правоохранители изъяли металлический баллон с почти 30 литрами ртути. Также изъяты две боевые гранаты Ф-1 и два электродетонатора. По оценкам экспертов, детонация обнаруженных предметов могла привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

В Киеве СБУ обнаружила тайник с боевыми гранатами

По данным следствия, к обустройству опасного тайника причастен один из лидеров столичной группировки, ранее уличенный правоохранителями за совершение тяжких преступлений. Во время обысков у фигуранта дела сотрудники СБУ также обнаружили поддельные печати и штампы различных органов государственной власти и коммерческих структур.

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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