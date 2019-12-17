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В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд

Главная » Последние новости » Новости Киева » В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд
 
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Декабрь не перестает удивлять своей погодой. Аномально теплое начало зимы способствует установлению температурных рекордов.

Специалисты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского заявили о фиксации в Киеве нового температурного рекорда. 16 декабря стало самым теплым днем за длительную историю столичных метеонаблюдений. Предыдущий рекордный показатель фиксировали в эти же сутки в 2017 году, информирует enovosty.com/news.

Сотрудники станции заявили, что среднесуточная вчерашняя температура была равна 6,6 градусам, а это на полградуса выше предыдущего рекордного показателя этого дня.

Эксперты добавили, что подобная температура воздуха отвечает погоде, которая наблюдается в конце октября.

Добавим, что этот год богат на температурные рекорды. Самым теплым за всю историю метеонаблюдений стало и 4 ноября 2019 года в Киеве. После полудня столбики термометров повысились до +14,9 градусов. Таким образом, было побито значение 1957 года. Также рекордным в столице было и 6 ноября. В эти сутки столбики термометров поднялись до +19,4, а среднесуточная температура составила 13,5 градусов.

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Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 218

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