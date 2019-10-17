В Киеве посреди осени расцвели сакуры

Главная » Последние новости » Новости Киева » В Киеве посреди осени расцвели сакуры В Киеве посреди осени расцвели сакуры

Закрыть Отправить

В столице неожиданно расцвели деревья сакуры. Обычно цветки на них распускаются в апреле и мае.

Жители столицы заметили, что на бульваре Верховного Совета распустились сакуры. Скорее всего, на деревья повлиял температурный рекорд. Сакуры «подумали», что пришла весна, информирует enovosty.com/news.

Бабье лето в текущем году – невероятно теплое. По мнению экспертов, именно из-за этого сакуры решили расцвести в середине октября.

Японская вишня распускается весной – в апреле-мае. Данные растения используются как декоративные, они практически вовсе не плодоносят либо дают очень мелкую ягоду. Эти деревья давно полюбились киевлянам, несмотря на то, что их родиной считается Япония.

Японцы символизируют сакуру с облаками, ведь именно на тучи похожи пучки цветов. В этой стране верят, что деревья указывают на эфемерность и непостоянность жизни. Скорее всего, такая трактовка связана с буддистской традицией. Очень часто образ цветка сакуры используются в японской культуре и искусстве. Практически на всех видах товаров в этой стране нарисован цветок данного растения.

Читайте: В Киеве задержали группировку, устроившую стрельбу посреди улицы