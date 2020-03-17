В столице по маршрутам остановленного метро начнут ездить автобусы

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В КГГА сообщили, что государственные и частные перевозчики должны дублировать движение метро во время его приостановки

Государственный и частный транспорт, который работает на территории Киева, должен обеспечить дублирование движения метро из-за его приостановки. Об этом сообщили в КГГА, информирует enovosty.com/news.

Во время заседания в Киевской городской государственной администрации было принято решение, что государственные и частные компании, которые размещены на территории Киева, должны оптимизировать маршруты наземного общественного транспорта для обеспечения дублирования маршрутов подземного электротранспорта. Наземный траспорт будет курсировать вместо подземного электротранспорта с 18 марта 2020 по 3 апреля 2020 года.

Напомним, с 17 марта в столице закрывают метро. Киевский метрополитен начнет работу 3 апреля с 6 утра.