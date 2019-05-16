В киевском детсаду на детей напали вороны

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В Киеве птицы атаковали малышей во время их пребывания в детском саду. Вороны начали вести себя агрессивно после того, как с их гнезда на землю упал вороненок.

В Киеве на площадке детсада 56 произошел инцидент. На детишек напали вороны. Об этом передают сотрудники Киевской службы спасения животных, информирует enovosty.com/news.

Оказалось, что на территории детского сада на одном из деревьев располагается гнездо. Во время прогулки детей из него выпал вороненок. Из-за этого взрослые вороны начали атаковать малышей, защищая своего птенчика.

Для того, чтобы спасти от озлобленных ворон детей, на место происшествия приехали сотрудники КАРС «Киевской службы спасения». По просьбе директора учреждения, гнездо было снято, так как в нем находились еще два птенца и инцидент мог повториться.

Птенцы не пострадали, их передали в приют «Лунная долина».

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Спасатели заявили, что птенцов пришлось отправить в приют, потому что на территории детского сада не нашлось нормального дерева для переселения ворон.

Сотрудники КАРС заявили, что это не первый случай атаки детей воронами. Подобная ситуация произошла и в детсаду, расположенном в Межевом переулке. Тогда вороны самостоятельно увели своих птенцов с территории образовательного учреждения, гнезда стали пустыми.