Кличко рассказал, когда откроют торгово-развлекательные центры в Киеве

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Мэр Киева Виталий Кличко высказал предположение, что столичные ТРЦ смогут возобновить свою работу только после того, как откроется метрополитен столицы.

Кличко убежден, что решение относительно открытия метро и торговых центров будет приниматься исключительно на базе анализа эпидемической ситуации в столице и только в том случае, если количество инфицированных на коронавирусную инфекцию не будет стремительно расти, информирует enovosty.com/news.

Более того, мэр Киева ожидает, что, если нынешняя динамика по росту заболеваемости и соотношению выздоровевших к заболевшим сохранится, говорить об открытии метро и ТРЦ можно будет уже в конце этого месяца.

Так, согласно плану разработанному Кабмином, только на четвертом этапе выхода из карантина предполагается открытие ТРЦ, а также запуск общественного транспорта в Украине.

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