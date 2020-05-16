Кличко рассказал, когда откроют торгово-развлекательные центры в Киеве

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости Киева

16.05.2020 г.
12:38Кличко рассказал, когда откроют торгово-развлекательные центры в Киеве
13.05.2020 г.
09:48Многие рестораны не открыли летние площадки после послабления карантина, не выгодно
12.05.2020 г.
13:16Киев застрял в десятибальных пробках после послабления карантина (ВИДЕО)
10:56В Киеве отключают горячую воду, начинаются гидравлические испытания теплосетей, - КГГА
07:40В Киеве запустят новые маршруты общественного транспорта: подробности
07:00В столичном ботсаду яркими красками расцвели декоративные кусты (ФОТО)
08.05.2020 г.
13:00В Киеве начали работу 13 агропродовольственных рынков: список
Все новости киева

Аналитика

14.05.2020

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Об основных достижениях президента Владимира Зеленского за год правления, о последствиях открытия рынка земли, перспективах решения конфликта на Донбассе ...
14.05.2020

«Боливар не выдержал двоих»: Витренко увольняют из «Нафтогаза»

«Боливар не выдержал двоих»: Витренко увольняют из «Нафтогаза»
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, который исполнял роль «первой скрипкой» по защите интересов Украины в Международном арбитражном ...
13.05.2020

Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»

Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Будущее Украины после эпидемии коронавируса достаточно туманно. Действующая власть оказалась неспособной реагировать на вызовы современного общества, ...

Последние новости

16.05.2020 г.
13:22 Во Франции умер ребенок с воспалительным синдромом Кавасаки, связанным с коронавирусом
12:55 Трамп объявил о разработке в США самой быстрой в мире гиперзвуковой ракеты
12:38 Кличко рассказал, когда откроют торгово-развлекательные центры в Киеве
12:35 В России второй день подряд фиксируют рекордное число смертей от коронавируса
12:30 Италия открывает границы
12:08 В Украине стартует тестирование населения на наличие антител к COVID-19
11:56 Китай готовит свои санкции в ответ США
08:00 "Последний звонок" в условиях пандемии: как отмечают окончание учебы учащиеся по всему миру (ФОТО)
15.05.2020 г.
23:00 Сильный тайфун обрушился на пострадавшие от пандемии коронавируса Филиппины (ФОТО)
23:00 Курьез дня: сеть насмешила презентация учебника по "истории ЛНР" в Луганске
22:10 Новый китайский военно-морской самолет JL-9G впервые поднялся в небо
20:59 Амазония может стать следующим местом возникновения пандемии
20:43 США в ОБСЕ рассказали о российском оружии на оккупированном Донбассе
20:36 Дети на экспорт: Как Украина превратилась в мекку суррогатного материнства (ВИДЕО)
20:13 Фондовые рынки РФ снова в пике, - Злой Одессит
19:58 Киберполиция разоблачила хакера, который выводил средства из иностранных банков
19:46 В Офисе президента обнародовали обновленные списки антироссийских санкций
19:18 NORAD провело учения по перехвату бомбардировщиков
18:59 Европарламент выделяет Украине 1,2 млрд евро
18:37 Каждый полет российским «Суперджетом» превращается в опасную для жизни лотерею
18:26 "Схватка мировых гегемонов": эксперт прогнозирует, дойдет ли противостояние Китая и США до войны
17:56 Украина получит от Всемирного банка 135 млн долларов
17:46 Глава ВТО уходит в отставку на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем
17:27 В Венеции на химзаводе произошел мощный взрыв (ВИДЕО)
16:59 Великобритания и ЕС обменялись угрозами и не достигли прогресса в переговорах
16:36 Беларусь начала получать нефть из США
16:14 Трамп не хочет говорить с Си Цзиньпинем и может полностью разорвать отношения с Китаем
15:43 Безвизу Украины с ЕС COVID-19 не угрожает, - Еврокомиссия
15:38 Еще одна европейская страна заявила о победе над коронавирусом
15:03 Российской статистике по COVID-19 все больше не доверяют в мире, - Злой Одессит
13:59 У мужчин с низким уровнем тестостерона увеличивается риск смерти от COVID-19 - ученые
13:44 Между авторитетными американскими СМИ и Москвой развязалась война. В чём суть?
13:18 Россия бьет рекорды: число новых заболевших COVID-19 снова превысило 10 000
13:03 Украина восстановит авиасообщение с Египтом, Турцией и Грузией
12:33 Жизнь в эпоху коронавируса: лучшие фото недели по версии The Guardian
11:56 Кремль готов пойти на уступки по Донбассу. Но есть важное условие, - российский политик
11:30 Трамп рассказал о смерти своих друзей от коронавируса
11:30 В Испании коронавирусом заболели 5% населения. В чем особенность этой страны
11:18 В Эстонии работают над созданием уникального солнцемобиля
11:15 "Северный поток-2": Германия отказала России в главном требовании
11:13 Ученые шокировали информацией о новом коварстве COVID-19
11:00 День рождения FOXTROT.UA: скидки до 60% и шанс выиграть смарт-ТВ
10:22 Мировой экономике спрогнозировали потери почти в 9 триллионов долларов
10:14 Израиль решил зарабатывать на экспорте марихуаны
10:14 Многообещающие результаты: В США разработали вакцину от коронавируса в таблетках
09:45 От Офиса Генпрокурора ГБР "курирует" зять топ-менеджера Курченко — СМИ
09:07 Рынок труда: Сколько украинцев из-за карантина лишись работы
09:01 Первая европейская страна объявила о завершении пандемии COVID-19
08:57 Что будет с долларом до конца года
08:54 Украину предупредили о возможных лимитах на использование воды
08:48 Кому не повысили пенсии в мае. В ПФУ рассказали о причинах
08:44 В США предрекли "самую суровую зиму". В чём причина?
07:50 Компания BMW показала официальный тизер обновленного BMW 5-Series
07:40 Карантин в Украине ослабевает все больше: Кабмин разрешил работать вещевым рынкам
07:40 "Я очень разочарован": Дональд Трамп высказался о сокрытии Китаем фактов о COVID-19
07:30 На Западе Украины расцвело целое поле тюльпанов: яркие фото
07:00 Деловые связи Израиля с Китаем раздражают администрацию Трампа - Reuters
07:00 ТОП-5 самых популярных китайских автомобилей среди украинцев
06:00 Самые странные и необычные рестораны McDonald's в мире (ФОТО)
14.05.2020 г.
23:55 Отмена выпускных церемоний по всему миру: Барак Обама решил устроить сюрприз американским школьникам
Все новости »

Кличко рассказал, когда откроют торгово-развлекательные центры в Киеве

Главная » Последние новости » Новости Киева » Кличко рассказал, когда откроют торгово-развлекательные центры в Киеве
 
Печать Отправить на почту

 

 

Мэр Киева Виталий Кличко высказал предположение, что столичные ТРЦ смогут возобновить свою работу только после того, как откроется метрополитен столицы.

Кличко рассказал, когда откроют торгово-развлекательные центры в Киеве

Кличко убежден, что решение относительно открытия метро и торговых центров будет приниматься исключительно на базе анализа эпидемической ситуации в столице и только в том случае, если количество инфицированных на коронавирусную инфекцию не будет стремительно расти, информирует enovosty.com/news.

Более того, мэр Киева ожидает, что, если нынешняя динамика по росту заболеваемости и соотношению выздоровевших к заболевшим сохранится, говорить об открытии метро и ТРЦ можно будет уже в конце этого месяца.

Так, согласно плану разработанному Кабмином, только на четвертом этапе выхода из карантина предполагается открытие ТРЦ, а также запуск общественного транспорта в Украине.

Читайте: Киев застрял в десятибальных пробках после послабления карантина (ВИДЕО)


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 419

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы
"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Минэкономики защищает «троллей»?
Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Все статьи


Читайте также

Киев застрял в десятибальных пробках после послабления карантина (ВИДЕО)
 Трудовая активность оживилась: Украинцы бросились искать работу за границей
В Киеве отключают горячую воду, начинаются гидравлические испытания теплосетей, - КГГА
 В IT-компаниях рассказали, как карантин повлиял на рынок труда
Украинские фермеры переманивают сезонных рабочих и готовы платить больше, чем в Польше и Великобритании
 Как в период карантина будут работать прачечные, химчистки и ателье. МОЗ опубликовал список рекомендаций
Спрос на аренду домов под Киевом резко вырос, несмотря на заоблачные цены
 В Раде инициируют открытие детских садов: Обращение к Шмыгалю уже подготовлено

Армия

Бронетранспортер БТР- 60ПБ
Гранатомет М320 (США)
Машина-амфибия M3 Amphibious Rig (Германия)
Реактивная система залпового огня Teruel (Испания)
Вся армия    >>

Персоны

Альтман
Александр
Тимошенко
Юлия
Брежнева
Вера
Гайдук
Виталий
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез дня: сеть насмешила презентация учебника по "истории ЛНР" в Луганске (5836)

В Україні значно впав попит на автомобілі з ГБО (2334)

Российской статистике по COVID-19 все больше не доверяют в мире, - Злой Одессит (1735)

"Последний звонок" в условиях пандемии: как отмечают окончание учебы учащиеся по всему миру (ФОТО) (1569)

Между авторитетными американскими СМИ и Москвой развязалась война. В чём суть? (1464)

Еще одна европейская страна заявила о победе над коронавирусом (1353)

Українським військовим передали модернізовані розвідувальні машини БРДМ-2Л1 (1111)

Фондовые рынки РФ снова в пике, - Злой Одессит (1003)

"Схватка мировых гегемонов": эксперт прогнозирует, дойдет ли противостояние Китая и США до войны (1000)

Трамп не хочет говорить с Си Цзиньпинем и может полностью разорвать отношения с Китаем (995)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Историческое фото: Черчилль у входа в бункер Гитлера в июле 1945 (12658)

Китайский ученый заявил о самом опасном свойстве коронавируса (12603)

Военные Индии и Китая устроили массовую драку на границе (7541)





Нефтяной потоп

работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Loading...


help

bigmir)net TOP 100

 