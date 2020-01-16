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Шесть полос, 60 тысяч авто в сутки и метро на нижнем ярусе — в Киеве продолжается строительство Подольско-Воскресенского моста

Главная » Последние новости » Новости Киева » Шесть полос, 60 тысяч авто в сутки и метро на нижнем ярусе - в Киеве продолжается строительство Подольско-Воскресенского моста
 
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Активные работы по строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода не прекращаются и зимой.

Об этом на своей странице в Facеbook написал мэр столицы Виталий Кличко.

После демонтажа верхней части временных опор, которые удерживали арку (ржавых конструкций, все хорошо помнят) на очереди новый важный этап. — Установка натяжных тросов, которые должны обеспечивать надежность удержания конструкций моста, рассчитанных под автомобильное сообщение и линию метрополитена. Их изготавливают в немецком городе Гельзенкирхен на заводе компании Bridon-Bekaert — известного в мире предприятия, производящего все виды промышленных стальных тросов. Я был на заводе и мы договорились об их закупке весной прошлого года. К началу апреля этого года немецкое предприятие должно поставить 68 гигантских тросов. Первую партию Киев уже получил. И специалисты начинают подготовительные работы, чтобы с мая начать монтаж этих подвесов. Далее полностью демонтируют нижнюю часть временных опор и мост «станет» на свое место, информирует enovosty.com/news.

Хочу отметить: Подольско-Воскресенский — крупнейший арочный мост в Европе. На нем обустроят 6 полос для движения автомобильного транспорта и 2 железнодорожных пути под будущее метро (на нижнем ярусе), проложат также трубопровод.

Уже почти достроили эстакаду на Рыбачьем полуострове, построены левоповоротный съезд на улицу Набережно-Рыбальскую, эстакады на Трухановом острове и в урочище Горбачиха, мост через реку Десенку.

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Сегодня продолжаются работы по строительству заезда на мостовой переход с улицы Набережно-Крещатицкой в ​​районе улиц Верхний и Нижний Валы, а также участка Подольско-Воскресенского мостового перехода от дамбы Русановских садов к новому путепроводу через железную дорогу на левом берегу. Продолжается строительство самого путепровода на участке от улицы Центральной Садовой до пересечения с железной дорогой.

Мы делаем все, чтобы в конце этого года открыть автосообщение через Подольско-Воскресенский. И приступить к активным работ по строительству метро.

Проектная пропускная способность нового мостового перехода составит до 60 000 авто в сутки. Это существенно разгрузит другие транспортные артерии города. Сегодня суточная интенсивность движения автотранспорта пятью мостами через Днепр в столице — более 300 000 авто. И в часы пик пропускная способность мостов превышается почти в 3 раза.

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Подольско-Воскресенский мост строят с 2003. А документы о планах его строительства датированы еще 1979 годом.

Длина мостового перехода — более 10 километров. Подчеркну, город в полном объеме финансирует этот проект. На начало этого года на достройку Подольско-Воскресенского моста общая сумма, которую выделили, составляет почти 7 миллиардов гривен. Около 3 миллиардов планируем выделить в 2020 году, — написал Виталий Кличко.


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