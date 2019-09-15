В КГГА рассказали, почему воздух в Киеве стал грязнее

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В столице в воздухе зафиксировано превышение количества пыли, оксида азота, формальдегида и диоксида серы.

Как передает пресс-центр КГГА, исследование воздуха в городе Киев продемонстрировало превышение допустимой концентрации некоторых веществ. В частности, было установлено, что пыли содержится 0.10-0.20 мг/м.куб (норма – 0.15), диоксида серы – 0.0128-0.126 (норма – 0.050), оксида азота – 0.04-0.36 (норма – 0.04), формальдегидов – до 0.015 (норма – 0.003), информирует enovosty.com/news.

Такие данные были получены по состоянию на пятницу, 13 сентября. Замеры проводили сотрудники Центральной геофизической обсерватории.

В КГГА заявили, что вышеназванные проблемы с воздухом спровоцированы, главным образом, пожарами возле города. В последнее время их стало намного больше. По словам Николая Поворозника, первого замглавы КГГА, за последние 30 дней произошло больше 800 возгораний. Также он добавил, что особенно участились случаи поджега растений на полях.

Власти Киева продолжают проводить мониторинг состояния воздуха в городе. Особенно тщательно отслеживаются территории, где фиксируется наибольшая задымленность – левый берег столицы.

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