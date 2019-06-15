В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд, — синоптики

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Метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд в столице Украины. Ночь с 14 на 15 июня была чрезвычайно теплой.

В Киеве установлен новый температурный рекорд. Об этом сообщают сотрудники метеостанции Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского. Рекорд был зафиксирован этой ночью, с 14 на 15 июня, информирует enovosty.com/news.

Эксперты передают, что прошлая ночь в столице нашей страны была очень теплой. Столбики термометров не показывали меньше 22,2 градусов. Таким образом, предыдущий рекорд. зафиксированный в 1994 году, побит. Тогда в ночь с 14 на 15 июня было 19,9 градусов тепла.

Из-за такого теплого ночного времени суток в столице Украины есть вероятность установление еще и дневного рекорда. Возможно сегодняшние сутки, 15 июня, станут также самыми жаркими за истории метеонаблюдений.

Однако синоптики настроены немного по-другому. Они прогнозируют до конца 15 июня Киеву и Киевской области грозу. Об этом передает Укргидрометцентр.

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Завтра осадки продвинутся в западные регионы. 16 июня там возможны грозовые дожди, порывистый ветер и даже град.