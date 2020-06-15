Летняя гроза в Киеве затопила улицы и превратила их в реки (ВИДЕО)

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На столичных улицах настоящий потоп.

Сегодня, 15 июня, около 15:30 в Киеве прошел ливень.

Кратковременный, но сильный дождь затопил улицы Киева. В частности, превратились в реки улицы на Подоле. Автомобили буквально плавают, колеса полностью в воде, информирует enovosty.com/news.

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Потоп на углу улиц Введенской и Волошской на Подоле

Как сообщал Укргидрометцентр, в Киеве до конца суток ожидается гроза, во время грозы шквалы 15-20 м / с (уровень опасности желтый).

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.