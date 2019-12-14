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КГГА: Киев будет добиваться статуса большой культурной столицы Украины

Главная » Последние новости » Новости Киева » КГГА: Киев будет добиваться статуса большой культурной столицы Украины
 
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Получив звание Большой культурной столицы Украины, Киев сможет претендовать на статус Культурной столицы Европы.

Департамент культуры КГГА на официальном столичном портале сообщил, что Киев намерен добиваться статуса Большой украинской столицы. В дальнейшем данное звание позволит бороться за награду Культурной столицы Европы, информирует enovosty.com/news.

В КГГА напомнили, что программа по достижению статуса Большой культурной столицы Украинцы стартовала еще в ноябре. Диана Попова, руководитель Департамента культуры Администрации, сообщила, что победителем может стать тот город, который владеет сильным европейским подтекстом, нацелен на долгосрочное развитие и активизацию населения. Получение статуса Большой столицы позволит Киеву в дальнейшем достичь мировой известности, уверена Попова.

Открытые источники гласят, что за статус Большой культурной столицы Украины, помимо Киева, будут соревноваться еще Днепр, Одесса и Львов. Победителю вручат 25 млн гривен. Также он сможет воплотить в жизнь разные проекты.

Справка. В текущем году Культурными столицами Европы стали два города: Пловдив (Болгария), а также Матера (Италия).

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Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
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