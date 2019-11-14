Киевсовет переименовал еще один столичный проспект

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В Киеве теперь есть проспект Любомира Гузара.

В Соломенском районе столицы переименовали проспект Космонавта Комарова. Отныне он называется проспектом Любомира Гузара, информирует enovosty.com/news.

Данное решение было поддержано 74 из 86 депутатов горсовета Киева.

Помимо проспекта, еще была переименована и улица Выборгская. Теперь она носит название Олексы Тихого. За такое наименование свои голоса отдали 75 столичных депутатов.

Справка. Любомир Гузар занимал должность предстоятеля Украинской греко-католической церкви. 31 мая 2017 года он ушел из жизни из-за тяжелого заболевания. Священнослужитель умер в 85 лет. Многие считают блаженнейшего Гузара одним из моральных авторитетов украинской нации. Он всегда призывал людей делать добро. С таким же призывом он выступил на Майдане Независимости 1 декабря 2013 года.

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Олекса Тихий же является одним из тех людей, которые основали Украинскую Хельсинкскую группу. Родился он в 1927 году, а умер в 1984-м. Имел педагогическое образование. Тихий был уверен, что противостоять политике СССР можно только с помощью образования и критического мышления.