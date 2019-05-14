Киевавтодор: Столичные дороги теперь будут мыть специальными средствами

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В Киеве теперь будут использовать специальные моющие средства для очищения дорог.

Столичные дороги будут мыть более тщательно. Об этом передает пресс-служба Киевавтодора, информирует enovosty.com/news.

В ведомстве заявили, что автодоровцы будут применять специальные моющие средства для обработки киевских дорог. Еще в конце 2018 года Киевавтодор обзавелся тремя современными многофункциональными автомобилями FordTrucks с распыляющей системой Rasco. Отметим, что данная технология уже зарекомендовала себя этой зимой – с ее помощью дорожники распределяли жидкие хлориды. Этой весной и предстоящим летом FordTrucks будут работать как моющие машины.

Достоинством технологии Rasco является возможность мыть улицы с применением очищающих растворов.

Сотрудники Киевавтодора уверены, что генеральную уборку дорог с применением моющих средств лучше всего проводить сразу же после окончания зимы: можно качественно удалить загрязнения как жировые, масляные, так и налет от выхлопных газов и хлорида.

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Дорожная столичная служба уже провела первые «заезды». Они позволили протестировать технику и составить график моющих работ на главных дорогах центра Киева.

В Киевавтодоре уверены, что мытье улиц с помощью моющих средств позволит встретить День Киева в суперчистом городе.