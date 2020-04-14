Киев будут патрулировать беспилотники, контролируя соблюдение карантина

Главная » Последние новости » Новости Киева » Киев будут патрулировать беспилотники, контролируя соблюдение карантина Киев будут патрулировать беспилотники, контролируя соблюдение карантина

Закрыть Отправить

Киевская полиция приступила к использованию дронов для контроля за соблюдением карантинных мер населением. Патрулирование начали с Облони и Гидропака.

Вчера Киевская полиция патрулировала территорию на левом берегу Киева с помощью летательных аппаратов с громкоговорителями, которые информировали граждан о необходимости соблюдения карантина. , информирует enovosty.com/news.

В столичной полиции утверждают, что дроны оказались полезны, поскольку могут инспектировать те труднодоступные участки, куда полицейские не всегда могут добраться, и где прячутся от правоохранителей любители шашлыков, игнорирующие карантин.