КГГА: В Киеве зафиксирована самая масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины

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В столице зафиксирован очень большой уровень заболеваемости корью. Он превысил все годы независимости Украины.

Киев столкнулся с вспышкой кори. Об этом передает пресс-центр КГГА.

За первые шесть месяцев 2019 года в столице этой коварной болезнью заболели более 5 тыс. людей. 3 тыс. из них являлись уже взрослыми. В пресс-службе добавили, что такой показатель в три раза превышает уровень заболеваемости за аналогичный период прошлого года, информирует enovosty.com/news.

Среди всех заболевших около половины были госпитализированы из-за тяжелого течения. За период 2019 года от кори скончалось двое взрослых. Они не были вакцинированы и обратились в медучреждение тогда, когда было уже поздно.

Валентина Гинзбург, руководитель Департамента охраны здоровья столицы, уверена, что такая масштабная вспышка кори – большая угроза для населения. По ее мнению, есть только один выход – иммунопрофилактика.

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Гинзбург также рассказала о причинах такой ситуации. Она уверена, что ситуация – результат потери группового иммунитета. Привела она и статистику: в 2015 году в городе корью заболели 5 людей, в 2016 – 3, в 2017 – 87, за шесть месяцев 2017 – более 5000 людей.