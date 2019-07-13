В аэропорту «Киев» самолет выкатился за взлетную полосу

Главная » Последние новости » Новости Киева » В аэропорту «Киев» самолет выкатился за взлетную полосу В аэропорту «Киев» самолет выкатился за взлетную полосу

Закрыть Отправить

В Жулянах на территории аэропорта «Киев» 12 июля почти ночью лайнер, принадлежащий корпорации Belavia Airlines, во время своей посадки выехал за границы взлетно-посадочной линии.

В аэропорту «Киев» имени Игоря Сикорского произошел неприятный инцидент с судном Belavia Airlines. Совершая посадку, самолет выехал за грани взлетно-посадочной полосы. Об этом передают сотрудники пресс-центра аэропорта, информирует enovosty.com/news.

Это случилось в 23:40 12 июля. Судно Boeing 737-300, которому присвоен бортовой номер EW 336PA и следовавший по рейсу В2 847, двигался из Минска в Киев. Однако приземление оказалось неудачным.

Самолет откатился, по предварительной оценке, на 100 метров. По данным СМИ, из-за этого повредились светосигнальные элементы аэропорта.

В пресс-службе аэропорта передали, что никто из пассажиров не травмировался. Отметим на борту присутствовало 139 людей и 5 сотрудников экипажа. Всех эвакуировали и отправили в Терминал «А».

Читайте: В аэропорту Амстердама два самолета врезались друг в друга

Сегодня сотрудники аэропорта осуществляют все мероприятия, чтобы эвакуировать лайнер из взлетно-посадочной полосы. Помимо этого, пришлось перенести несколько рейсов.

Интернет-пользователи в Сети массово жалуются на скорость появления новостей от аэропорта. По их словам, сообщение об инциденте пресс-служба обнародовала только через 10 часов после случившегося.