США официально заменили «Kiev» на «Kyiv» в международной базе

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США официально изменили правописание названия Украинской столицы. Новые правила вступят в силу через 4 дня.

В США 17 июня в силу вступят изменения правописания украинской столицы. Все члены Американского Совета, занимающиющегося географическими названиями, проголосовали за замену слова «Kiev» на «Kyiv». Теперь в международной базе «Киев» будет звучать правильно. Об этом передает украинское посольство в США, информирует enovosty.com/news.

На такой шаг Совет США по географическим названиям пошел после обращения Валерия Чалого.

Украинское посольство заявило, что изменение название – важный и правильный шаг. К тому же, по мнению дипломатов, это вероятнее всего послужит толчком для изменения названия «Kiev» и за пределами Америки.

В данном случае речь идет о правильном написании украинской столицы на табло в разных аэропортах планеты. Международная ассоциация авиационного транспорта как раз берет за основу данные Американского Совета по географическим названиям. Таким образом, вскоре в аэропортах других стран будут писать не «Kiev», а «Kyiv».

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