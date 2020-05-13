Многие рестораны не открыли летние площадки после послабления карантина, не выгодно

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Многие киевские рестораны и кафе не открыли свои летние террасы после послабления карантинных мер с 11 мая, поскольку многим просто не выгодно это делать. Зарплата персонала и низкая посещаемость заведений делают бизнес не выгодным.

Ресторанам теперь приходится оплачивать не только заработную плату для персонала, но и оплачивать такси каждому сотруднику заведения, поскольку городской общественный транспорт не работает. А если учесть, что посещаемость летних террас пока крайне низкая, а также то, что требование разместить столики на расстоянии 1.5 метра друг от друга существенно сокращает количество посадочных мест, то выход на работу бригады поваров и официантов становится достаточно дорогим удовольствием, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, в рекомендациях МОЗ относительно работы летних площадок ресторанов ничего не было сказано о туалетах. И владельцы общепита каждый по-своему трактуют отсутствие инструкций относительно данного нюанса. Часть ресторанов и кафе открывают туалеты для посетителей, а некоторые держат их закрытыми, что создает неудобства и дискомфорт для посетителей, особенно с маленькими детьми.

К сожалению, далеко не все заведения общепита строго придерживаются рекомендаций МОЗ. Так, после открытия летних террас многие площадки работали не используя одноразовую посуду. Еда и напитки подавались в стеклянной и керамической таре. Также расстояние в 1.5 метра между столами тоже не всегда было соблюдено.

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