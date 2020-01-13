Где моя маршрутка? В Киеве запустили интерактивную карту общественного транспорта

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«Киевпастранс» внедрил удобный сервис для киевлян, позволяющий экономить время на остановках транспорта.

Теперь нет необходимости мерзнуть на остановках, поскольку можно отследить время прибытия транспорта в онлайн-режиме, информирует enovosty.com/news.

На сайте «Киевпасстранс» заработала интерактивная карта, на которой можно увидеть движение муниципального транспорта в столице в режиме реального времени, а именно:

— метро,

— трамваи,

— троллейбусы,

— автобусы,

— городские электрички

— маршрутные такси.

На карте, например, можно выбрать номер маршрута, который вас интересует, и посмотреть, сколько единиц транспорта сейчас в дороге.

Также можно ввести свою остановку и увидеть, когда к ней прибудет нужный вам транспорт.