Где моя маршрутка? В Киеве запустили интерактивную карту общественного транспорта
«Киевпастранс» внедрил удобный сервис для киевлян, позволяющий экономить время на остановках транспорта.
Теперь нет необходимости мерзнуть на остановках, поскольку можно отследить время прибытия транспорта в онлайн-режиме, информирует enovosty.com/news.
На сайте «Киевпасстранс» заработала интерактивная карта, на которой можно увидеть движение муниципального транспорта в столице в режиме реального времени, а именно:
— метро,
— трамваи,
— троллейбусы,
— автобусы,
— городские электрички
— маршрутные такси.
На карте, например, можно выбрать номер маршрута, который вас интересует, и посмотреть, сколько единиц транспорта сейчас в дороге.
Также можно ввести свою остановку и увидеть, когда к ней прибудет нужный вам транспорт.