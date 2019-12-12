Стало известно, сколько иностранных туристов посетили Киев в 2019 году

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В Киевсовете во время планового заседания была оглашена информация о посещении украинской столицы иностранными туристами.

На официальном интернет-ресурсе Киевсовета была обнародована информация относительно посещения Киева иностранными туристами. Данные представили в рамках программы развития туризма, информирует enovosty.com/news.

По итогам девяти месяцев 2019 года было установлено, что столицу нашей страны посетили 1,5 млн иностранных туристов. Также известно, что в текущем году Киев принял 2,2 млн посетителей из других украинских населенных пунктов. В целом в текущем году городу удалось заполучить 61 млн гривен туристического сбора.

Председатель комиссии, занимающейся вопросами культуры, Виктория Муха рассказала, что Киев ведет серьезный контроль за качеством услуг, которые предоставляют туристам из разных уголков Украины и мира. В частности, уже существует рабочая группа, цель которой – проверка хостелов. По утвержденному графику сотрудники проводят регулярные проверки проблемных мини-гостиниц. На данный момент проверено уже 105 хостелов. Виктория Муха добавила: «Только приблизительно 10 из них исправно платят налоги, туристический сбор и отвечают санитарным нормам».