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Утверждены новые правила пользования киевским метрополитеном

Главная » Последние новости » Новости Киева » Утверждены новые правила пользования киевским метрополитеном
 
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Теперь в подземку Киева нельзя пропускать неопрятно одетых людей, попрошаек, мелких торговцев и расклейщиков рекламы.

Сегодня, 12 ноября, во время заседания Киевского горсовета было принято решение об утверждении обновленных правил пользования метрополитеном. Депутаты немного изменили те, которые существовали ранее, информирует enovosty.com/news.

Отныне, в киевском метрополитене нельзя просить милостыню, клеить рекламу, агитировать, торговать, играть на музыкальных инструментах, а также слушать громко музыку. Также под запрет попала организация массовых мероприятий на территории станций метро.

Помимо этого, чиновники запретили пользоваться подземкой людям, которые одеты только частично, передвигаются без обуви или едут в метро лишь в нижнем белье.

Ограничения коснутся и тех, кто будет намереваться пробраться на станцию на самокате, роликах или скейте.

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Сотрудники метрополитена напоминают, что различное спортивное снаряжения, в том числе и велосипеды, должно перевозится в метро в специальных чехлах. Это правило касается и садового инвентаря, и рыболовных приспособлений.

Людям со слабым зрением можно пользоваться метро вместе с собакой-поводырем. При этом животное должно пройти специальные «курсы» в условиях подземки.


Автор: Катерина Лукьянчук
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