В Киеве отключают горячую воду, начинаются гидравлические испытания теплосетей, — КГГА

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С сегодняшнего дня, в Киеве начинается испытания теплосетей в преддверии подготовки к зимнему отопительному сезону, а это значит, что временно у киевлян отключат горячую воду с 12 мая по 25 мая включительно. Список улиц прилагается.

Гидравлические испытания будут проходить в несколько этапов, в каждой отдельной зоне поставщиков тепла, согласно ранее установленному графику. Испытания в первую очередь начнутся в Минском массиве, Оболони и Куреневке, информирует enovosty.com/news.

На каждом участке испытания продлятся две недели.

Список улиц, где будут отключена горячая вода с 12 мая по 25 мая 2020 года:

ул Резервная;

ул. Озерная;

ул. Богатырская;

ул.Бережанская;

ул. Приречная;

ул. Северная;

ул. Полярная;

ул. Коноплянская;

проспект Героев Сталинграда;

ул. Бережанская;

ул. Кондратюка;

ул. Калнышевского;

ул. Вышгородская;

ул. Попова;

ул. Автозаводская;

ул. Макеевская;

Минское шоссе;

ул. Шахтерская;

ул. Дегтяренко;

ул.Вербовая;

ул.Приозерная;

Оболонский проспект.

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