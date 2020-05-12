В Киеве отключают горячую воду, начинаются гидравлические испытания теплосетей, — КГГА
С сегодняшнего дня, в Киеве начинается испытания теплосетей в преддверии подготовки к зимнему отопительному сезону, а это значит, что временно у киевлян отключат горячую воду с 12 мая по 25 мая включительно. Список улиц прилагается.
Гидравлические испытания будут проходить в несколько этапов, в каждой отдельной зоне поставщиков тепла, согласно ранее установленному графику. Испытания в первую очередь начнутся в Минском массиве, Оболони и Куреневке, информирует enovosty.com/news.
На каждом участке испытания продлятся две недели.
Список улиц, где будут отключена горячая вода с 12 мая по 25 мая 2020 года:
ул Резервная;
ул. Озерная;
ул. Богатырская;
ул.Бережанская;
ул. Приречная;
ул. Северная;
ул. Полярная;
ул. Коноплянская;
проспект Героев Сталинграда;
ул. Бережанская;
ул. Кондратюка;
ул. Калнышевского;
ул. Вышгородская;
ул. Попова;
ул. Автозаводская;
ул. Макеевская;
Минское шоссе;
ул. Шахтерская;
ул. Дегтяренко;
ул.Вербовая;
ул.Приозерная;
Оболонский проспект.
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