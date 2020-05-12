Киев застрял в десятибальных пробках после послабления карантина (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости Киева » Киев застрял в десятибальных пробках после послабления карантина (ВИДЕО) Киев застрял в десятибальных пробках после послабления карантина (ВИДЕО)

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После послабления карантинных мер в столице, Киев застрял в огромных пробках. Общественный транспорт по-прежнему не работает, а такси даже по двойному тарифу далеко не всем удается многим вызвать.

Поскольку метро и другой общественный транспорт пока не работает, а транспорт, который должен доставлять на работу сотрудников предприятий и медицинских работников существенно запаздывал, люди вынуждены были звонить в службы такси, которые не преминули воспользоваться ситуацией и взвинтили цены на свои услуги. , информирует enovosty.com/news.

Но даже с учетом возросшей цены на такси, не все вовремя попали на работу и подача машин службами такси осуществлялась с существенным запозданием.