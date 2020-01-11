Киевский метрополитен определил самую загруженную станцию метро

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В Киеве 21,3 млн пассажиров пребывало на станции метро «Академгородок» в прошлом году. Таким образом, именно она признана наиболее загруженной по итогам 12 предыдущих месяцев.

Как передает пресс-центр Киевского метрополитена, в 2019 году самой популярной была станция под названием «Академгородок». За 12 месяцев ею воспользовались более 21 млн людей, информирует enovosty.com/news.

В ведомстве добавили, что в позапрошлом, 2018, году больше всего пассажиров было зафиксировано на станции метро «Лесная». Добавим, она также расположена на «красной» линии, но находится на противоположном конце от «Академгородка».

Специалисты к тому же установили, что реже всего киевляне пользуются станцией «Днепр». В 2019 году она пропустила лишь 938,6 тыс. людей.

Первой по загруженности оказалась «красная» ветка метро (более 203 млн пассажиров за 2019 год). На втором месте разместилась – «синяя». В прошлом году на ней ездили 173 млн людей. «Зеленой» веткой пользовались реже всего – 118,8 млн пассажиров.

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В Киевском метрополитене также отметили, что в 2019 году пассажиропоток немного уменьшился. Удалось перевезти 495,3 млн пассажиров, что на 700 тыс. меньше, нежели в 2018-ом.