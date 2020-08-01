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В Киеве появилась улица в честь культового украинского писателя-фантаста Олеся Бердника

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Наименование улицы в честь известного украинского писателя и общественного деятеля Олеся Бердника поддержали 96% людей, принявших участие в голосовании.

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Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Олесь Бердник — выдающийся писатель-фантаст, автор более 20 романов и повестей, футуролог. Основатель и активный участник Украинской Хельсинской группы, политзаключенный советских лагерей. Основатель гуманистического объединения «Украинская духовная республика».

В раннем детстве писатель пережил голодомор 33-го. Школьником — фашистскую оккупацию. В 1944-м добровольцем ушел на фронт, был демобилизован по ранению. Учился в театральной студии киевского театра им. Ивана Франко.

В 1950 году был репрессирован за выступление на открытых партийных сборах театра им. Ивана Франко во время кампании по борьбе с космополитизмом, обвинён в измене родине. Наказание отбывал в Печорском, Воркутинском и Карагандинском лагерях. В 1953 году пытался бежать, но был пойман, вновь осуждён ещё на десять лет и заключён в тюрьму закрытого типа. Помилован в 1955 году.

По возвращении из заключения Олесь Бердник стал членом Союза писателей Украины, вел активную правозащитную деятельность. Однако за сопротивление советской системе и участие в диссидентском движении 1976 Бердник был исключен из состава Союза писателей. В марте 1979 года вновь арестован органами КГБ за антисоветскую пропаганду, осужден на 6 лет лишения свободы и 3 года ссылки. Наказание отбывал в Пермских лагерях особого режима.

Основополагающие теоретические принципы «Украинской духовной республики» Олесь Бердник воплотил в поэтически-философской работе «Святая Украина» (1974). Сторонники Украинской духовной республики исходят из того, что нация — не случайное сочетание родственников и семей, а мощный коллективный дух, имеющий в эволюции Вселенной свое уникальное предназначение. В первом конгрессе УДР в Коломые на Ивано-Франковщине в 1990 году приняли участие более 300 тысяч человек.

Через год состоялся второй собор Украинской духовной республики в селе Витачив Киевской области. Была построена и освящена деревянная церковь по рисунку Тараса Шевченко, а также установлены памятные камни в селе Витачив над склонами Днепра, на полуострове Трахтемирив и на острове Хортица.

В 1989—1993 годах Олесь Бердник путешествовал в Индию и Тибет, ездил с лекциями в Канаду и США, где встречался со Святославом Рерихом и Ричардом Бахом.

Выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 1991 года в Украине.

Научная фантастика Олеся Бердника — это яркий пример нового мышления, которое открывает путь к самопознанию, осознанию себя частью великой духовной нации. Бердника недаром называют «украинским Рерихом». Берднику были близки также философские идеи Владимира Вернадского. Лейтмотив творчества писателя — человек, но не природное существо, а космическое. В своем творчестве он обращается к концепции всепланетной ноосферы, в которой хранятся интеллектуальные и духовные достижения веков. Дух человека сформирован Космосом, считал Бердник — звездами, небом, ветром, песнями, легендой, передаваемой из веков. Глубинная энергетическая и ритмическая структура Вселенной и дух человека — тождественны и бесконечны, утверждал писатель. Знаменитый роман «Звездный Корсар» Олеся Бердника переведен на 26 языков мира.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 485

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