Новые правила в Киеве: Как начали наказывать нарушителей скоростного режима

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Исторически первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима стал автомобиль Audi Q7, двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00 01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали - до 70 километров в час.

Об этом на странице в facebook написал заместитель министра МВД Антон Геращенко. Он рассказал о том, что теперь нужно делать нарушителям и как проходит процесс фиксации нарушения: , информирует enovosty.com/news.

«Исторически первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима стал автомобиль Audi Q7, двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00 01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали — до 70 километров в час.

Этот автомобиль был зафиксирован камерой, расположенной по адресу Чоколовский бульвар 24.

Э="tag" href="https://enovosty.com/tag/anton-gerashhenko" target="_blank">href="https://enovosty.com/tag/avtomobil" target="_blank">та камера установлена именно там, так как это одно из мест концентрации ДТП с тяжкими последствиями.

В этом месте в Чоколовский бульвар, через нерегулируемый перекрёсток, вливается дорожный трафик с улицы Авиаконструктора Антонова и водители, двигающиеся со стороны Севастопольской площади с превышением скорости, не успевают среагировать и затормозить.

Теперь владелице Audi Q7 на адрес ее регистрации, придет письмо с сообщением о правонарушении, с QR кодом, по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего.

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Если она оплатит штраф в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней — 255 гривен.

Если не оплатит, по какой-либо причине, то штраф будет взыскиваться через систему Исполнительной службы Министерства юстиции.

Если гражданин не согласен с постановлением о нарушении ПДД, зафиксированном в автоматическом режиме, он может его обжаловать, обратившись в Департамент патрульной полиции или в суд», — написал Геращенко.

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Отметим, ранее в Украине в рабочем режиме была запущена система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.