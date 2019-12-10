ГСЧС объявила первый уровень опасности в Киеве

Главная » Последние новости » Новости Киева » ГСЧС объявила первый уровень опасности в Киеве ГСЧС объявила первый уровень опасности в Киеве

Закрыть Отправить

В связи с ухудшением погоды спасатели объявили в столице первый (желтый) уровень опасности. Ожидаются сильные туманы.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в Киеве ожидается сильный туман. Именно это и послужило причиной объявления первого уровня опасности, информирует enovosty.com/news.

По словам спасателей, видимость в ближайшее время будет ограничена 200-500 метрами. Ссылаясь на прогноз Укргидрометцентра, специалисты заявили, что густой туман в столице ожидается сегодня, 10 декабря, в вечернее время, в ближайшую ночь, а также завтра, 11 декабря, в первой половине дня.

Напомним, первый уровень опасности ГСЧС из-за тумана уже объявляла в Киеве в октябре.

Специалисты призывают водителей в ближайшее время быть предельно внимательными и острожными на столичных дорогах, ведь туман сильно ограничивает зону видимости. Помимо этого, данное погодное явление негативно влияет и на самочувствие водителей – возникает чувство напряжения, устают глаза и снижается реакция.

Читайте: Новым чемпионом мира по пауэрлифтингу стал полицейский из Киева

Во время езды в тумане необходимо:

— снизить скорость движения,

— включить ближний свет фар (или в сочетании с противотуманными фарами),

— придерживаться безопасной дистанции,

— избегать маневров.