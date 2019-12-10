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ГСЧС объявила первый уровень опасности в Киеве

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В связи с ухудшением погоды спасатели объявили в столице первый (желтый) уровень опасности. Ожидаются сильные туманы.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в Киеве ожидается сильный туман. Именно это и послужило причиной объявления первого уровня опасности, информирует enovosty.com/news.

По словам спасателей, видимость в ближайшее время будет ограничена 200-500 метрами. Ссылаясь на прогноз Укргидрометцентра, специалисты заявили, что густой туман в столице ожидается сегодня, 10 декабря, в вечернее время, в ближайшую ночь, а также завтра, 11 декабря, в первой половине дня.

Напомним, первый уровень опасности ГСЧС из-за тумана уже объявляла в Киеве в октябре.

Специалисты призывают водителей в ближайшее время быть предельно внимательными и острожными на столичных дорогах, ведь туман сильно ограничивает зону видимости. Помимо этого, данное погодное явление негативно влияет и на самочувствие водителей – возникает чувство напряжения, устают глаза и снижается реакция.

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Во время езды в тумане необходимо:

— снизить скорость движения,

— включить ближний свет фар (или в сочетании с противотуманными фарами),

— придерживаться безопасной дистанции,

— избегать маневров.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
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