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КГГА: Как будет развиваться велоинфраструктура Киева в 2019 году

Главная » Последние новости » Новости Киева » КГГА: Как будет развиваться велоинфраструктура Киева в 2019 году
 
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В новом году власти Киева запланировали ряд мероприятий по усовершенствованию велосипедной инфраструктуры.

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, информирует enovosty.com/news.

Он сообщил, что в прошлом году было сделано много шагов, которые положили старт развитию велосипедной инфраструктуры столицы.

Давтян также отметил, что в 2018 году началось активное нанесение дорожной велосипедной разметки. В частности, ее нарисовали на 13 улицах, среди которых: проспект Палладина, улица Заболотного, бульвар Дружбы Народов и другие. Помимо этого, во время планового строительства дороги, соединяющей улицу Довбуша и проспект Броварской, было предусмотрено наличие велодорожек.

В КГГА добавили, что в 2019 году велоинфраструктура будет развиваться дальше. Уже запланировано обустройство дорожки для велосипедистов на Набережном шоссе. Также намерены создать велосипедистам благоприятные условия для передвижения по улицах Борщаговской, Милославской, Чернобыльской, проспектах Степана Бандеры и Космонавта Комарова.

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Помимо этого, Дмитрий Давтян напомнил о работе велосипедного арендного пункта «Bike sharing». В 2019 году планируется увеличение точек проката. Чиновник отметил, что вскоре в каждом районе города будет обустроена качественная велоинфраструктура.


Автор: Катерина Лукьянчук
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