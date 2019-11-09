На Одесщине столкнулись две лодки: есть жертвы

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В Одесской области произошло столкновение двух лодок, принадлежавших рыбакам. Погиб один человек, еще один был травмирован.

На Одесщине в пятницу, 8 ноября, в вечернее время столкнулись рыбацкие лодки. Об этом передают сотрудники Белгород-Днестровского отделения полиции в Одесской области, информирует enovosty.com/news.

Данный трагический случай произошел в водах реки Глубокий Турунчук.

Правоохранители считают, что данное происшествие случилось из-за плохой видимости. В то время был туман, а на одной из лодок отсутствовали осветительные огни.

В результате тарана умер один рыбак. Еще один получил травмы.

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На данный момент полицейские завели уголовное дело по статье 276, части 3 УКУ, касающейся нарушений правил безопасности и пользования водным транспортом. Место трагедии осмотрели следователи и медицинские сотрудники. Было назначено ряд специальных экспертиз.