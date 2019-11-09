На Киевщине правоохранители предотвратили заказное убийство
В Киевской области сотрудники Нацполиции и СБУ провели операцию по предотвращению заказного убийства.
Как передают сотрудники пресс-службы Нацполиции Украины, на Киевщине удалось предотвратить заказное убийство.
Специальная операция была проведена специалистами Главного следственного управления Национальной полиции при сопровождении СБУ и под руководством Генпрокуратуры. Во время данной операции правоохранители разоблачили и остановили убийство, организованное по заказу, информирует enovosty.com/news.
Заказчиком выступала жительница Киевской области. Она нашла человека, согласившегося убить любовницу мужа. За гибель женщины готова была заплатить 10 тыс. долларов.
Заказавшую убийство задержали в момент передачи части денег (более 6 тыс. долларов) исполнителю.
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На данный момент ведется досудебное расследование по статьям, предусматривающим подготовку к совершению умышленного убийства. Законом такое преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Также возможно пожизненное заключение.