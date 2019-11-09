На Киевщине правоохранители предотвратили заказное убийство

Главная » Последние новости » Происшествия » На Киевщине правоохранители предотвратили заказное убийство На Киевщине правоохранители предотвратили заказное убийство

Закрыть Отправить

В Киевской области сотрудники Нацполиции и СБУ провели операцию по предотвращению заказного убийства.

Как передают сотрудники пресс-службы Нацполиции Украины, на Киевщине удалось предотвратить заказное убийство.

Специальная операция была проведена специалистами Главного следственного управления Национальной полиции при сопровождении СБУ и под руководством Генпрокуратуры. Во время данной операции правоохранители разоблачили и остановили убийство, организованное по заказу, информирует enovosty.com/news.

Заказчиком выступала жительница Киевской области. Она нашла человека, согласившегося убить любовницу мужа. За гибель женщины готова была заплатить 10 тыс. долларов.

Заказавшую убийство задержали в момент передачи части денег (более 6 тыс. долларов) исполнителю.

Читайте: Украинцы по всему миру взбунтовались из-за "заглохшего" дела Гандзюк (ВИДЕО)

На данный момент ведется досудебное расследование по статьям, предусматривающим подготовку к совершению умышленного убийства. Законом такое преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Также возможно пожизненное заключение.