В аэропорту Амстердама два самолета врезались друг в друга

Главная » Последние новости » Происшествия » В аэропорту Амстердама два самолета врезались друг в друга В аэропорту Амстердама два самолета врезались друг в друга

Закрыть Отправить

Во вторник в аэропорту Амстердама произошла авария. Столкнулись самолеты Boeing и Airbus.

Сегодня, 9 июля, в утреннее время в Амстердаме друг в друга врезались пассажирские лайнеры. Самолет Airbus A320, совершающий рейс в Лондон, столкнулся с Boeing-737-800. Последний держал рейс в Мадрид и принадлежал корпорации KLM, информирует enovosty.com/news.

Авария произошла тогда, когда Airbus двигался в сторону от терминала. Пассажиры заметили, что одно крыло Airbus застряло в хвостовой части другого лайнера.

Из-за случившегося авиакомпании пришлось найти для пассажиров другой самолет. Пассажиры, которые должны были лететь в Лондон, пробыли в аэропорту более чем четыре часа в ожидании замены.

Рейс, совершающийся на Boeing-737-800и направляющийся в Мадрид, задержался на три часа. Однако не понятно, взлетал тот же самолет или ему тоже нашли замену.

Читайте: Российский истребитель "сцепился" с американским разведчиков около Крыма (ВИДЕО)