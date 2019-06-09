В зону ЧАЭС пробрались сталкеры

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В Чернобыльскую зону приехали сталкеры. Путешественники незаконно пробрались на территорию.

В зоне ЧАЭС пограничники зафиксировали передвижение сталкеров. Мужчины приехали в Чернобыль из Ровенщины. Об этом сообщили в пресс-ведомстве ГПСУ, информирует enovosty.com/news.

В запретную зону прибыли трое мужчин. Они были хорошо укомплектованы. Пограничники выяснили, что друзья являются жителями Ровно и Ровенской области. По мнению специалистов, вероятнее всего, что сталкеры прибыли в зону ЧАЭС после просмотра нашумевшего сериала «Чернобыль» от НВО. В запретной зоне они намеревались провести экстремальный отдых.

На запретную территорию мужчины пробирались пешком. Они проигнорировали все пункты контроля. Сталкеры пересекли заградительный забор зоны повышенной опасности.

На данный момент нарушители закона задержаны правоохранительными органами. На сталкеров уже составлены админпротоколы за игнорирование требований правил безопасности на территориях, пострадавших от радиации.

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Справка. Целью сталкеров является посещение заброшенных мест или объектов. В данной культуре существует негласное правило, согласно которому нельзя брать ничего, кроме снимков, а также не оставлять ничего, кроме следов. Интерес к эстетике заброшенных мест сильно возрос после появления интернета, выхода фильма «Сталкер» Тарковского, шоу «Urban Explorers», фильма «Неуправляемый экстрим», а также компьютерной игры «S.T.A.L.K.E.R.».