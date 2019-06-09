РусУкр

Фото недели

Смешение мировой культуры и природы в маленькой стране на Ближнем Востоке

Все фото »

Происшествия

09.06.2019 г.
17:58На Житомирщине вспыхнули торфяники
16:45В Винницкой области в реку Рось перевернулся микроавтобус с химикатами
16:01В Испании на аттракционе произошла авария: 28 пострадавших (ВИДЕО)
15:36В зону ЧАЭС пробрались сталкеры
13:59ДТП: На Житомирщине перевернулась маршрутка
08.06.2019 г.
18:34Дочь Гриценко попала в аварию
12:47ДТП: в Херсоне полицейский сбил двух людей
Все происшествия

Аналитика

06.06.2019

Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва

Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва
Суд вынес приговор исполнителям убийства активистки Гандзюк, Рада провалила кадровые предложения президента Зеленского, а Папа Римский изменил текст ...
05.06.2019

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сутки на Донбассе оказались трагическими для украинцев, в Европе одобрили продление антироссийских санкций, а в Минске готовят новое перемирие, - такими ...
05.06.2019

Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?

Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?
Украина может претендовать на подписание новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) не ранее окончания избирательного процесса, ...

Последние новости

09.06.2019 г.
17:58 На Житомирщине вспыхнули торфяники
17:27 Ученые обнаружили до сих пор неизвестные виды крыс
16:45 В Винницкой области в реку Рось перевернулся микроавтобус с химикатами
16:01 В Испании на аттракционе произошла авария: 28 пострадавших (ВИДЕО)
15:36 В зону ЧАЭС пробрались сталкеры
14:58 «Европейская солидарность» назвала кандидатов, которые возглавят избирательный список
14:49 CNN: G20 изменит систему налогообложения крупных международных корпораций
13:59 ДТП: На Житомирщине перевернулась маршрутка
13:22 Партия «Слуга народа» огласила список кандидатов
12:33 ООС: Вооруженные формирования РФ сорвали разведение сил на Донбассе
12:30 Троица 2019: сколько дней будут отдыхать украинцы
12:00 Переизбыток орехов в рационе может стать причиной возникновения рака
11:40 В Украине начнут производить белорусские грузовики
11:30 На Землю обрушилась мощная магнитная буря первого уровня
11:10 Президент Мексики неожиданно захотел подружиться с Трампом
11:01 Изменит все авиацию: В США построили потенциально революционный коммерческий самолет
11:00 Политический кризис: Молдову признали «захваченным государством»
11:00 Врачи впервые озвучили третью ведущую причину смерти в мире
10:39 В Крыму общественные пляжи начали обтягивать колючей проволокой (ВИДЕО)
10:30 Еще один штраф для водителей признали незаконным
10:23 В Украине изменили правила уплаты налогов с заграничных посылок: что нужно знать
10:15 Меган Маркл впервые после родов появилась на публике (ФОТО)
09:55 Украина вышла на первое место в Европе по количеству буровых установок
09:42 В Сети опубликовали видео недавнего инцидента с российским и американским военными кораблями (ВИДЕО)
09:26 В Украине будут производить запчасти для Volkswagen
09:23 Медики предупреждают: парацетамол может вызвать необратимые разрушения в печени
09:15 Роберт Дауни-младший собирается с помощью робототехники и искусственного интеллекта спасти Землю от загрязнения
09:00 Исследование: Каждый из нас съедает около 200 маленьких кусочков пластика каждый день
08.06.2019 г.
20:00 Это несложно: Известный доктор рассказал, как распознать бесполезные лекарства
18:34 Дочь Гриценко попала в аварию
18:28 Гриценко задумался о союзе с Саакашвили
17:57 В СНБО озвучили основную задачу России относительно Украины
17:30 Назван самый популярный товар интернет-магазинов
17:17 Украинские студенты спасают планету
17:02 Более сильный ЕС - это союз с Украиной: Польша и Литва помогут Украине
16:55 Эксперт пояснил, почему Зеленский молчит о Крыме
16:21 Зинченко после яркой победы не сдержался и поцеловал журналистку (ВИДЕО)
16:15 Парубий рассказал, когда Украина может вступить в Евросоюз
16:03 Трамп опозорился странным заявлением о Луне
14:47 Россия официально признала, что "Л/ДНР" не существует, - писатель
14:26 Гибель бойцов "Азова": Раскрыты важные детали кровавого боя
13:55 К Земле летит большой астероид
13:21 Ученые определили ключевую причину старения
12:47 ДТП: в Херсоне полицейский сбил двух людей
12:32 В NASA рассказали, сколько будет стоить туристическая путевка в космос
12:03 Сергей Притула будет участвовать в парламентских выборах
11:30 Автомобиль Tesla впервые попал в смертельное ДТП в Украине
10:30 Facebook запретил предустанавливать свои программы на новые смартфоны Huawei
09:53 Доклад Freedom House: Украина – «частично свободная» страна
09:39 Украинские воины дают врагу адекватный ответ, - командующий ООС
08:55 В зоне ООС погибли двое украинских защитников
08:10 США призвали Турцию отказаться от покупки ПРО С-400 российского производства
07.06.2019 г.
22:30 Ученые смогли определить границу человеческой выносливости
22:00 Оказалось, злится полезно - ученые
21:30 До конца года Русановский мост будет полностью отремонтирован
21:07 Найден эффективный способ лечения рака груди
21:00 В Украине будет создана единая платформа "е-ветеран"
20:58 В Москве начались одиночные пикеты в знак протеста против задержания журналиста (ФОТО)
20:42 Reuters: Венесуэла переходит на натуральную экономику из-за катастрофической ситуации в стране
20:40 Кальян опаснее сигарет - Супрун
Все новости »

В зону ЧАЭС пробрались сталкеры

Главная » Последние новости » Происшествия » В зону ЧАЭС пробрались сталкеры
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Чернобыльскую зону приехали сталкеры. Путешественники незаконно пробрались на территорию.

В зоне ЧАЭС пограничники зафиксировали передвижение сталкеров. Мужчины приехали в Чернобыль из Ровенщины. Об этом сообщили в пресс-ведомстве ГПСУ, информирует enovosty.com/news.

В запретную зону прибыли трое мужчин. Они были хорошо укомплектованы. Пограничники выяснили, что друзья являются жителями Ровно и Ровенской области. По мнению специалистов, вероятнее всего, что сталкеры прибыли в зону ЧАЭС после просмотра нашумевшего сериала «Чернобыль» от НВО. В запретной зоне они намеревались провести экстремальный отдых.

На запретную территорию мужчины пробирались пешком. Они проигнорировали все пункты контроля. Сталкеры пересекли заградительный забор зоны повышенной опасности.

На данный момент нарушители закона задержаны правоохранительными органами. На сталкеров уже составлены админпротоколы за игнорирование требований правил безопасности на территориях, пострадавших от радиации.

Читайте: Открыто голосование за лучший эскиз мурала на стене Чернобыльской АЭС (ФОТО)

Справка. Целью сталкеров является посещение заброшенных мест или объектов. В данной культуре существует негласное правило, согласно которому нельзя брать ничего, кроме снимков, а также не оставлять ничего, кроме следов. Интерес к эстетике заброшенных мест сильно возрос после появления интернета, выхода фильма «Сталкер» Тарковского, шоу «Urban Explorers», фильма «Неуправляемый экстрим», а также компьютерной игры «S.T.A.L.K.E.R.».


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 401

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Гриценко задумался о союзе с Саакашвили
Стало известно о политических планах Гриценко
Зеленский рассказал о судьбе нынешних министров
Гриценко задумался о союзе с СаакашвилиСтало известно о политических планах ГриценкоЗеленский рассказал о судьбе нынешних министров
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Красная тряпка для Кремля, жесткая позиция Великобритании и обострение на Донбассе
Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва
Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?
Владимир Стельмах: Экономика нуждается в антиимпортной индустриализации и снижении кредитных ставок
Итоги дня: Дебют Зеленского, модный приговор Трампа и странные нюансы вокруг убийства мальчика под Киевом
Ахметова заводят в «Центрэнерго»
Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге
Выборы в Европарламент: «правого потопа» не случилось, но многих основательно «залило»!
Итоги дня: Прыжок "зеленого", "чистка" в руководстве СБУ и новый состав СНБО
Все статьи


Читайте также

Открыто голосование за лучший эскиз мурала на стене Чернобыльской АЭС (ФОТО)
 Тридцать три года назад произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (ВИДЕО)
Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели сообщили о ситуации
 "Работы на станции, которая остановилась минимум еще на 100 лет": Тайны ЧАЭС (ВИДЕО)
Стали известны новые детали масштабного пожара на ЧАЭС
 На месте возгорания в зоне ЧАЭС найдены факелы, - ГСЧС
200 бездомных щенков из зоны отчуждения ЧАЭС будут транспортированы в США
 Вор решил вынести из ЧАЭС сварочный аппарат и шуруповерт

Армия

Вертолет Ми-26
Вертолет McDonnell Douglas AH-64 «Apache» (США)
Снайперская винтовка калибра 12.7 мм DSR-Precision DSR 50 (Германия)
Беспилотный летательный аппарат А1-С «Фурия»
Вся армия    >>

Персоны

Сергей
АРБУЗОВ
Юлия
ТИМОШЕНКО
Юрий
ЛУЦЕНКО
Артем
СЫТНИК
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника

Наручные часы Balmain от магазина Злато




есть ли угроза дефолта в Украине


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 