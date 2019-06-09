В Винницкой области в реку Рось перевернулся микроавтобус с химикатами

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На Винничине в селе Збаржевка из-за аварии в реку рухнул микроавтобус, который транспортировал химические вещества. Данные химикаты предназначались для обработки различных растений.

В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области произошла экологическая катастрофа. Из-за ДТП в реку Рось упал автомобиль, перевозивший химпрепараты. Зафиксирована массовая гибель рыбы и других обитателей реки. Об этом передает районная администрация Белой церкви, информирует enovosty.com/news.

Было установлено, что химические вещества сейчас движутся в сторону Белой Церкви Киевской области.

Мэр Белой Церкви Геннадий Дикий записал для граждан видеообращение. Он заявил, что микроавтобус, упавший в воду, транспортировал тонну инсектицида «Нурал В». Данное вещество планировалось использовать для обработки растений.

Во время ДТП инсектицид попал в приток реки. По словам Геннадия Дикого, через 12 часов химикаты попадут на территорию Белой Церкви (видеообращение появилось в Сети приблизительно в 14:00).

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Во время внепланового заседания специальной комиссии Белоцерковского горсовета было принято решение об отключении водоснабжения в городе в 23:00 9 июня. На такой шаг депутаты пошли из-за возможного отравления жителей. Когда воду вернут пока неизвестно.