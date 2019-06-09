В Испании на аттракционе произошла авария: 28 пострадавших (ВИДЕО)

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В городке, расположенном неподалеку Севильи, произошла авария на территории ярмарки. Из-за поломки одного из аттракционов пострадали как минимум 28 человек.

В Испании в городке Сан-Хосе де Ла-Риконада из-за аварии на карусели травмы различной степени получили 28 посетителей ярмарки. Инцидент произошел вчера, 8 июня, информирует enovosty.com/news.

Журналисты Daily Mail разузнали, что авария произошла из-за раскола главной опоры аттракциона. Это случилось кака раз во время движения карусели. Опара распалась пополам, а части аттракциона упали на людей. Среди пострадавших много детей, которые в тот злополучный момент сидели на этой карусели.

Тяжелее всего пострадали 11-летняя девочка и женщина. Из-за сложных травм ног и головы их прямо с территории праздничной ярмарки забрал воздушный спасательный транспорт. Также сильное ранение головы получила девочка, которой 13 лет. В больницах Севильи на данный момент находятся шесть детей возрастом от 12 до 14 лет, которые пострадали от карусели.

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На данный момент правоохранители пытаются установить все подробности инцидента и найти причину поломки. Известно, что злополучный аттракцион имел все сертификаты безопасности.

Добавим, что карусель, на которой пострадали 28 людей, была построена в 2001 году. После происшествия ярмарку в Сан-Хосе де Ла-Риконада закрыли.