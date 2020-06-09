Российская диверсионная группа подорвала бронеавтомобиль «Спартан» подразделения Нацгвардии — Бутусов

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Происшествия

09.06.2020 г.
22:16Российская диверсионная группа подорвала бронеавтомобиль "Спартан" подразделения Нацгвардии - Бутусов
09:23Страшное ДТП с Ефремовым: появилась трагическая новость о пострадавшем
08.06.2020 г.
14:48Пьяный водитель Porsche устроил ДТП в центре Киева
06.06.2020 г.
20:15В массовой перестрелке в Броварах участвовали работники охранных фирм, — МВД
04.06.2020 г.
13:20В Киеве в известном вузе начались обыски
03.06.2020 г.
12:00В США напали на украинскую журналистку во время разгромов (ВИДЕО)
02.06.2020 г.
18:40В Украине контрабандисты подделывали сигареты Винниковской табачной фабрики и мировых брендов: СБУ изъяла 15 млн пачек
Все происшествия

Аналитика

05.06.2020

США с Китаем столкнутся лбами? В ожидании глобальной войны

США с Китаем столкнутся лбами? В ожидании глобальной войны
Глобальная война между США и Китаем, похоже, неизбежна. Вопрос лишь в том, будет она только холодной или следует ожидать чего-нибудь похуже.
03.06.2020

Кредит МВФ: на что согласилась Украина ради нескольких миллиардов

Кредит МВФ: на что согласилась Украина ради нескольких миллиардов
В рамках новой программы сотрудничества stand-by с Международным валютным фондом (МВФ) в 2020 году Украина получит 2 транша кредита на общую сумму, эквивалентную ...
29.05.2020

Итоги мая: Парадоксы пандемии, погодные сумасбродства и флешбеки 90-х

Итоги мая: Парадоксы пандемии, погодные сумасбродства и флешбеки 90-х
Украина и мир аккуратно выходят из карантина, Forbes впервые с 2016 года опубликовал список 100 самых богатых бизнесменов Украины, а погода продолжает ...

Происшествия-видео

14.01.2020 г.
14:50 По торговому центру в Харькове разгуливал львенок (ВИДЕО)
02.01.2020 г.
15:45 В Нацполиции презентовали видео с результатами деятельности за 2019 год (ВИДЕО)
12.12.2019 г.
20:18 Нацполиция блокировала канал переправки нелегальных мигрантов в ЕС (ВИДЕО)
12:20 В одном из супермаркетов Харькова заметили настоящую обезьяну (ВИДЕО)
05.12.2019 г.
16:15 Нацполиция задержала преступную группу вымогателей (ВИДЕО)
03.12.2019 г.
13:40 "Где нет людей, там жизнь": в Сети появились уникальные кадры животных в Чернобыле (ВИДЕО)
25.11.2019 г.
13:20 Нуждались в помощи: на Киевщине волонтеры спасли двух раненых лебедей (ВИДЕО)
20.11.2019 г.
12:00 Пилот авиакомпании Wizz Air при посадке в Киеве попал в неловкую ситуацию (ВИДЕО)
12.11.2019 г.
17:48 В Днепре горит больница Мечникова: происходит экстренная эвакуация больных (ВИДЕО)
09:45 Бей кулаками по голове: В Харькове девушки устроили жестокую драку из-за парня (ВИДЕО)
11.11.2019 г.
23:58 Пользователи соцсетей испугались рыбы с «человеческим лицом» (ВИДЕО)
05.11.2019 г.
17:03 В столице авто провалилось под асфальт (ВИДЕО)
29.10.2019 г.
15:29 В Днепре в супермаркете произошла жестокая драка между охранником и покупателем (ВИДЕО)
03.10.2019 г.
21:59 Работники СТО предотвратили покушение на убийство (ВИДЕО)
15:41 В аннексированный Крым прилетел "привет" от украинских патриотов (ВИДЕО)
02.10.2019 г.
18:12 Контрразведчики СБУ разоблачили попытку вербовки иностранца представителями "МГБ ДНР" (ВИДЕО)
16:45 "Евробляхеры" протестуют у стен Рады: подробности (ВИДЕО)
12.09.2019 г.
20:14 Накануне "ХарьковПрайда" Олеся Дония облили зеленкой (ВИДЕО)
03.09.2019 г.
19:52 На Киевщине горят торфяники (ВИДЕО)
26.08.2019 г.
16:18 В Харькове отчаянные автомобилисты продолжают ездить по обрушенному мосту (ВИДЕО)
12:16 В Украине появился человек-паук: поднимаясь по многоэтажке он наводил порядок на балконах (ВИДЕО)
06.08.2019 г.
18:31 СБУ блокировала очередную попытку вербовки украинцев российскими спецслужбами (ВИДЕО)
08:52 Безнаказанность шокирует: В СМИ показали, как живут в Киеве вокзальные воры
05.08.2019 г.
13:08 Катастрофа в Крыму: Из-за прорыва дамбы в Приозерном затапливает Керчь (ВИДЕО)
01.08.2019 г.
17:11 Жители оккупированного Донбасса засекли новую технику боевиков (ВИДЕО)
29.07.2019 г.
20:21 В столице после ливня затоплены улицы и авто (ВИДЕО)
25.07.2019 г.
19:47 В США мертвая курица-зомби внезапно "ожила" и сбежала с тарелки (ВИДЕО)
17.07.2019 г.
21:30 Во Львове выходили девочку, родившуюся с весом 480 г (ВИДЕО)
15.07.2019 г.
21:30 Жителей Бердянска атакуют крупные ядовитые пауки (ВИДЕО)
10.07.2019 г.
15:34 В оккупированном Донбассе прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)
09.07.2019 г.
18:14 Скорые неслись по Киеву: Юсупова обратилась с призывом к украинцам (ВИДЕО)
03.07.2019 г.
17:33 СБУ блокировала контрабанду сигарет в страны ЕС (ВИДЕО)
11.06.2019 г.
18:12 СБУ разоблачила очередные попытки вербовки пророссийскими террористами украинских осужденных (ВИДЕО)
04.06.2019 г.
20:58 Украину охватили массовые протесты из-за убийства 5-летнего ребенка (ВИДЕО)
13.05.2019 г.
18:20 В Киев доставили новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса
23.04.2019 г.
20:51 Опять пожар: В Париже загорелись гаражи Версаля (ВИДЕО)
27.03.2019 г.
13:01 В Крыму местные жители подрались с ОМОНом (видео)
05.02.2019 г.
20:40 Защитники животных в Киеве пикетируют Раду (ВИДЕО)
04.02.2019 г.
19:32 Появились новые подробности о смерти Децла (ВИДЕО)
27.11.2018 г.
18:29 Двести добровольцев спасают карликовых косаток (ВИДЕО)
22.11.2018 г.
11:49 Церковное чудо: в руках главы УГКЦ разжижилась кровь святого мученика (ВИДЕО)
08.11.2018 г.
22:50 Кровь стынет в жилах: девочка играет с куклой на краю балкона (ВИДЕО)
07.11.2018 г.
19:40 Пассажиры из окна самолета сняли на видео таинственную аномалию (ВИДЕО)
06.11.2018 г.
08:56 Продолжения скандала с тортом в Харькове: Школьница сделала заявление (ВИДЕО)
05.11.2018 г.
20:20 В Виннице загадочным образом появились тысячи игрушек на детской площадке (ВИДЕО)
01.11.2018 г.
20:02 На борту самолета обитает призрак (ВИДЕО)
28.10.2018 г.
10:10 На Виннитчине из злополучной фуры выпустили овец, которые более двух недель умирали в порту (ВИДЕО)
10.07.2018 г.
13:59 От крупнейшего ледника Гренландии откололся шестикилометровый айсберг (ВИДЕО)
26.09.2017 г.
08:18 Донетчина на грани экокатастрофы: область может остаться без питьевой воды (ВИДЕО)
18.05.2017 г.
08:57 Удар по пропагандистсткой машине Кремля: В Украине начали выгонять гундяевских священников (ВИДЕО)
13.12.2016 г.
12:53 Украинец погиб во время масштабной аварии в США
12.12.2016 г.
19:02 Дерзкие грабители похитили рекордную партию золота во Франции
13.12.2014 г.
16:12 Территория непокоренных. Об акциях на столичном Майдане Независимости всегда знала вся страна
26.11.2014 г.
22:38 Территория непокоренных. Бунтарские площади во Львове
25.11.2014 г.
23:00 Территория непокоренных. Во Львове демонстрации традиционно проходят в двух местах
10.11.2014 г.
03:35 Территория непокоренных. Самая большая площадь Украины - площадь Свободы в Харькове
26.10.2014 г.
01:30 Территория непокоренных: Батурин — непокоренная столица украинских казаков
20.10.2014 г.
06:59 Территория непокоренных. Хуст был одним из центров создания независимой Украины
17.10.2014 г.
10:24 Территория непокоренных. Чигирин – столица казацкого государства, которой руководил Хмельницкий
13.10.2014 г.
10:48 Территория непокоренных. Хортица - сердце украинского казачества
Все новости »

Российская диверсионная группа подорвала бронеавтомобиль «Спартан» подразделения Нацгвардии — Бутусов

Главная » Последние новости » Происшествия » Российская диверсионная группа подорвала бронеавтомобиль "Спартан" подразделения Нацгвардии - Бутусов
 
Печать Отправить на почту

 

 

Российская диверсионная группа проникла на тыловую дорогу близ Авдеевки и подорвала бронеавтомобиль "Спартан" подразделения Нацгвардии под Авдеевкой.

Фото:butusov.yuriy, информирует enovosty.com/news.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

«Сегодня в 9.30 в районе дворца культуры Авдеевского коксохима бронеавтомобиль НГУ подорвался на мине. В машине находилось 10 бойцов одного из подразделений, все они благодаря защите «Спартана» остались живы, отделались травмами», — сообщил он.

Журналист утверждает, что это не случайный наезд на свою старую мину, а целенаправленная диверсия, поскольку это одна из самых часто используемых дорог, ведущих в Авдеевку, недалеко от передовой, этим проселком ездят очень многие, и военные, гражданские, и волонтеры. И днем и ночью. Взрыв произошел на самой окраине — место взрыва видно с верхних этажей ближайших домов.

Читайте: В реанимации киевской больницы умер волонтер Виталий Панич

«Очевидно, что диверсионная группа российских наемников проникла в предместье Авдеевки в этом районе и установила мину прямо в колее. Не исключено, что могли быть причастны и местные жители.Не исключено, что противник мог вести и целенаправленную охоту за нашими бойцами, поскольку подразделение, которое было атаковано, доставляет противнику немало хлопот.

По счастливой случайности жертв нет, но это очень тревожный сигнал. Противник на этом маршруте мог устроить засаду — и если бы подорвалась небронированная машина, последствия такого сильного взрыва были бы смертельными», — утверждает Бутусов.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 417

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

США с Китаем столкнутся лбами? В ожидании глобальной войны
Итоги мая: Парадоксы пандемии, погодные сумасбродства и флешбеки 90-х
Что происходит в России: Путина сливают его же кореша?
Мировой рынок нефти: Провальная стратегия Газпрома и Роснефти дорого обойдется россиянам, - Михаил Крутихин (ВИДЕО)
Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию
Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов
Коллективный Путин и его составные части
Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Все статьи



Читайте также

Враг понес потери: ВСУ уничтожили наемников РФ на Донбассе
 В реанимации киевской больницы умер волонтер Виталий Панич
США отказались рассекретить данные о запуске ракеты по самолету рейса MH17
 Штаб ООС показал последствия обстрела Красногоровки силами оккупантов (Фоторепортаж)
В "ДНР" похищена гражданка Испании: она сняла с балкона триколор, вывешенный оккупантами без ее спроса, - Казанский
 Война на Донбассе: Войска России пошли в атаку
Беспилотник боевиков атаковал позиции украинских военных

Армия

Гранатомет РПГ-18 «Муха»
Радиолокационная станция МАМВА (Великобритания)
Зенитный ракетный комплекс LeFlaSys/ASRAD (Германия)
Танк «Меркава Mk.2» (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Симоненко
Петр
Пинчук
Елена
Черновецкий

Леонид
Береза
Борислав
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Привіт президенту. Їду не від доброго життя": У Польщу масово їдуть на заробітки з усіх регіонів України (12962)

«Тупо шок. Выясняем», - советник мэра о строительстве ТРЦ прямо на проезжей части в Святошинском районе (8305)

Гуцульская Украина глазами иностранца: серия потрясающих фотографий (7696)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



help

bigmir)net TOP 100

 