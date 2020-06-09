Российская диверсионная группа подорвала бронеавтомобиль «Спартан» подразделения Нацгвардии — Бутусов

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Российская диверсионная группа проникла на тыловую дорогу близ Авдеевки и подорвала бронеавтомобиль "Спартан" подразделения Нацгвардии под Авдеевкой.

Фото:butusov.yuriy, информирует enovosty.com/news.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

«Сегодня в 9.30 в районе дворца культуры Авдеевского коксохима бронеавтомобиль НГУ подорвался на мине. В машине находилось 10 бойцов одного из подразделений, все они благодаря защите «Спартана» остались живы, отделались травмами», — сообщил он.

Журналист утверждает, что это не случайный наезд на свою старую мину, а целенаправленная диверсия, поскольку это одна из самых часто используемых дорог, ведущих в Авдеевку, недалеко от передовой, этим проселком ездят очень многие, и военные, гражданские, и волонтеры. И днем и ночью. Взрыв произошел на самой окраине — место взрыва видно с верхних этажей ближайших домов.

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«Очевидно, что диверсионная группа российских наемников проникла в предместье Авдеевки в этом районе и установила мину прямо в колее. Не исключено, что могли быть причастны и местные жители.Не исключено, что противник мог вести и целенаправленную охоту за нашими бойцами, поскольку подразделение, которое было атаковано, доставляет противнику немало хлопот.

По счастливой случайности жертв нет, но это очень тревожный сигнал. Противник на этом маршруте мог устроить засаду — и если бы подорвалась небронированная машина, последствия такого сильного взрыва были бы смертельными», — утверждает Бутусов.