На Одесщине дети пожаловались полицейским на издевательства со стороны родителей

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В Одесской области суд будет разбираться с родителями, которые неоднократно оказывали на своих детей психологическое давление.

Как передает пресс-центр ГУНП Одесской области, в отделение полиции обратились 9-летний мальчик и его 8-летняя сестра. Дети сообщили, что их родители неоднократно издевались над ними. Правоохранители отметили, что семья проживает в Измаиле, информирует enovosty.com/news.

Известно, что ранее и 36-летняя мать и ее 48-летний супруг уже не раз привлекались к ответственности за психологическое насилие над своими детьми. Пара уже получила несколько штрафов.

На этот раз во время «воспитательного процесса» супруги начали снова нецензурно выражаться в адрес детей. Позже между родителями возникла потасовка. Мальчик испугался и позвонил в полицию. За домашнее насилие на супругов составили админпротоколы по части 2, статье 173-2 КУпАП. Пока неизвестно, какой штраф грозит горе-родителям на этот раз.