РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Исторические фотографии в цвете

Все фото »

Происшествия

08.06.2019 г.
12:47ДТП: в Херсоне полицейский сбил двух людей
11:30Автомобиль Tesla впервые попал в смертельное ДТП в Украине
08:55В зоне ООС погибли двое украинских защитников
07.06.2019 г.
20:30В некоторых городах Украины прокатилась волна "заминирования"
13:24Появились подробности жуткого артобстрела на Донбассе
10:16Нашли в реке: В Европе жестоко убита участница "Україна має талант"
10:00Назвали полную хронологию убийства мальчика в Переяславе
Все происшествия

Аналитика

06.06.2019

Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва

Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва
Суд вынес приговор исполнителям убийства активистки Гандзюк, Рада провалила кадровые предложения президента Зеленского, а Папа Римский изменил текст ...
05.06.2019

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сутки на Донбассе оказались трагическими для украинцев, в Европе одобрили продление антироссийских санкций, а в Минске готовят новое перемирие, - такими ...
05.06.2019

Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?

Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?
Украина может претендовать на подписание новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) не ранее окончания избирательного процесса, ...

Последние новости

08.06.2019 г.
12:47 ДТП: в Херсоне полицейский сбил двух людей
12:32 В NASA рассказали, сколько будет стоить туристическая путевка в космос
12:03 Сергей Притула будет участвовать в парламентских выборах
11:30 Автомобиль Tesla впервые попал в смертельное ДТП в Украине
10:30 Facebook запретил предустанавливать свои программы на новые смартфоны Huawei
09:53 Доклад Freedom House: Украина – «частично свободная» страна
09:39 Украинские воины дают врагу адекватный ответ, - командующий ООС
08:55 В зоне ООС погибли двое украинских защитников
08:10 США призвали Турцию отказаться от покупки ПРО С-400 российского производства
07.06.2019 г.
22:30 Ученые смогли определить границу человеческой выносливости
22:00 Оказалось, злится полезно - ученые
21:30 До конца года Русановский мост будет полностью отремонтирован
21:07 Найден эффективный способ лечения рака груди
21:00 В Украине будет создана единая платформа "е-ветеран"
20:58 В Москве начались одиночные пикеты в знак протеста против задержания журналиста (ФОТО)
20:42 Reuters: Венесуэла переходит на натуральную экономику из-за катастрофической ситуации в стране
20:40 Кальян опаснее сигарет - Супрун
20:30 В некоторых городах Украины прокатилась волна "заминирования"
20:29 Associated Press: США ввели новые санкции против Ирана
20:00 Ученым удалось создать искусственный человеческий мозг
19:47 Важно не допустить новой "холодной войны", - генсек ООН
19:30 В Украине построят еще одну бетонную дорогу
19:17 В оккупированном Луганске на территории фабрики «Лутри» наблюдается скопление живой силы и техники оккупантов
18:52 В Украине создадут онлайн-платформу «е-ветеран»
18:39 Американцы требуют запустить рынок электроэнергии с 1 июля 2019
18:12 Международные резервы Украины сократились из-за долговых выплат
17:56 Reuters: В России задержан известный антикоррупционный журналист
17:34 Появились новые подробности о пострадавших во время обстрела позиций ООС у поселка Новолуганское, - ВСУ
17:18 Украинские газодобывающие компании продолжают наращивать добычу газа
16:57 СБУ деактивировала взрывное устройство, заложенное вблизи детской площадки
16:38 В РФ "прокремлевские крысы" набирают вес, - Александр Сотник
16:18 Трагические новости с передовой, - Юсупова
15:57 В НКЦБФР планируют усовершенствовать законодательство для снижения цен на энергоносители
15:32 Российские оккупационные войска на Донбассе стягивают военную технику к линии разграничения, - разведка
15:09 "Грязная" российская нефть как пандемия, - Злой Одессит
15:00 Гигантская свалка: В Сети показали снимки малайзийского города, погребенного под тоннами мусора (ФОТО)
14:45 Высокий уровень сахара и жира в питании подрывает иммунитет и увеличивает риск сепсиса
14:30 Введение экологического стандарта для украинских автомобилей отложили до 2025 года
14:28 Медики сообщили, как побороть гипертонию
14:15 Меланию Трамп пригласили на финал конкурса "Мисс Украина"
14:05 В Украине создадут службы военного капелланства
13:38 Украина попала в пятерку стран, где граждане тратят львиную долю своей прибыли на алкоголь
13:30 Стало известно о политических планах Гриценко
13:24 Появились подробности жуткого артобстрела на Донбассе
13:18 Американский крейсер пошел на перехват российского военного корабля в Восточно-Китайском море
13:14 На Марсе найден вход в подземную базу (ВИДЕО)
13:11 Чехи массово выгоняют украинских заробитчан , но скоро ситуация изменится
13:00 Сериал НВО “Чернобыль” спровоцировал настоящий туристический бум в Украине
12:53 На Западе рассказали, как Зеленскому заменить недостаток "козырей" с Путиным
12:51 У европейцев будут новые паспорта
12:41 Восемь ракет в год: В Канаде построят космодром для украинских ракет
12:32 В Украине резко повысился спрос на подержанные автомобили
12:24 Шестнадцать Хиросим: ядерное оружие Северной Кореи оказалось намного мощнее, чем считалось ранее
12:17 Доказано, мужчины подвержены критическим дням
12:14 Медики назвали пять научных способов продления молодости
12:11 У США появятся гиперзвуковые ракеты и боеспособное лазерное оружие в 2023 году
12:02 Доллар больше не раскачивают, но он продолжает валиться
12:00 В Украине может резко упасть производство малины
11:57 Великобритания жестко ответила Путину на предложение забыть о Скрипалях
11:43 Эксперт рассказал, подорожает ли автомобильный газ и бензин в Украине
Все новости »

Автомобиль Tesla впервые попал в смертельное ДТП в Украине

Главная » Последние новости » Происшествия » Автомобиль Tesla впервые попал в смертельное ДТП в Украине
 
Печать Отправить на почту

 

 

Престижный электрокар попал в смертельную аварию на территории Украины. В результате ДТП умерла пассажирка, которая сидела возле водителя. Смерть наступила еще до момента приезда скорой помощи.

На Киевщине вчера, 7июня, произошла авария при участии Tesla Model X. Смертельное ДТП случилось на 77 км трассы Киев-Житомир. Электрический кроссовер на большой скорости врезался в автомобиль ГАЗ, принадлежащий дорожной службе, информирует enovosty.com/news.

После столкновения со служебным автомобилем Tesla слетела с дороги и получила сильные повреждения. Женщине, сидевшей на переднем сидении электрокара, к сожалению, не удалось выжить. Она получила травмы, несовместимые с жизнью. Пассажирка умерла до приезда медиков. Водитель и еще один пассажир Tesla остались живыми.

На данный момент правоохранители не назвали причину смертельного ДТП. Известно лишь, что в момент злополучного столкновения в кроссовере был выключен автопилот.

Добавим, что вчерашняя авария стала первой в Украине, во время которой погиб человек, находящийся в салоне электрокара Tesla. До этого такие ДТП чаще всего происходили на территории США.

Читайте: Доклад Freedom House: Украина – «частично свободная» страна


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 750

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Стало известно о политических планах Гриценко
Зеленский рассказал о судьбе нынешних министров
Это опасная ловушка: Каким видит диалог Украины и РФ Святослав Вакарчук
Стало известно о политических планах ГриценкоЗеленский рассказал о судьбе нынешних министров"Это опасная ловушка": Каким видит диалог Украины и РФ Святослав Вакарчук
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Красная тряпка для Кремля, жесткая позиция Великобритании и обострение на Донбассе
Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва
Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?
Владимир Стельмах: Экономика нуждается в антиимпортной индустриализации и снижении кредитных ставок
Итоги дня: Дебют Зеленского, модный приговор Трампа и странные нюансы вокруг убийства мальчика под Киевом
Ахметова заводят в «Центрэнерго»
Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге
Выборы в Европарламент: «правого потопа» не случилось, но многих основательно «залило»!
Итоги дня: Прыжок "зеленого", "чистка" в руководстве СБУ и новый состав СНБО
Все статьи


Читайте также

Доклад Freedom House: Украина – «частично свободная» страна
 В Украине будет создана единая платформа "е-ветеран"
В некоторых городах Украины прокатилась волна "заминирования"
 В Украине построят еще одну бетонную дорогу
На крупных трассах Украины появятся обязательные разрывы дорожного ограждения
 Избирательный кодекс в Украине: поддержат ли депутаты законопроект
В Украине начали существенно меньше экономить на субсидиях
 В Украину будут поставлять недорогие авто из Кореи

Армия

Противотанковая пушка МТ-12
Беспилотный летательный аппарат «Сапсан»
Беспилотный летательный аппарат «Беркут»
Танк Челленджер 2 (Великобритания)
Вся армия    >>

Персоны

Виктор
ПИНЧУК
Тарас
БЕРЕЗОВЕЦ
Игорь
ШЕВЧЕНКО
Давид
САКВАРЕЛИДЗЕ
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника

Наручные часы Balmain от магазина Злато




есть ли угроза дефолта в Украине


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 