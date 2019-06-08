Автомобиль Tesla впервые попал в смертельное ДТП в Украине

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Престижный электрокар попал в смертельную аварию на территории Украины. В результате ДТП умерла пассажирка, которая сидела возле водителя. Смерть наступила еще до момента приезда скорой помощи.

На Киевщине вчера, 7июня, произошла авария при участии Tesla Model X. Смертельное ДТП случилось на 77 км трассы Киев-Житомир. Электрический кроссовер на большой скорости врезался в автомобиль ГАЗ, принадлежащий дорожной службе, информирует enovosty.com/news.

После столкновения со служебным автомобилем Tesla слетела с дороги и получила сильные повреждения. Женщине, сидевшей на переднем сидении электрокара, к сожалению, не удалось выжить. Она получила травмы, несовместимые с жизнью. Пассажирка умерла до приезда медиков. Водитель и еще один пассажир Tesla остались живыми.

На данный момент правоохранители не назвали причину смертельного ДТП. Известно лишь, что в момент злополучного столкновения в кроссовере был выключен автопилот.

Добавим, что вчерашняя авария стала первой в Украине, во время которой погиб человек, находящийся в салоне электрокара Tesla. До этого такие ДТП чаще всего происходили на территории США.

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