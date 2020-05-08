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20:18 Нацполиция блокировала канал переправки нелегальных мигрантов в ЕС (ВИДЕО)
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12:00 Пилот авиакомпании Wizz Air при посадке в Киеве попал в неловкую ситуацию (ВИДЕО)
12.11.2019 г.
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09:45 Бей кулаками по голове: В Харькове девушки устроили жестокую драку из-за парня (ВИДЕО)
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05.11.2019 г.
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29.10.2019 г.
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Видео опасной посадки индийского военного вертолета набрало миллион просмотров (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Видео опасной посадки индийского военного вертолета набрало миллион просмотров (ВИДЕО)
 
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Короткое видео, снятое Асифом Могалом и запечатлевшее невероятный момент опасной посадки индийского военного вертолета, набрало миллион просмотров.

Короткое видео, которое было размещено в приложении для социальных сетей TikTok, показывает момент, когда средний двухтурбинный вертолет Ми-8 ВВС Индии сбил конструкцию палатки во время посадки, информирует enovosty.com/news.

Часть палатки поднялась и начала лететь к вертолету, экипаж Ми-8 попытался уйти от столкновения, но кусок палатки попал в главный ротор. После столкновения вертолет быстро приземлился.

Весь эпизод, похоже, не привел к каким-либо травмам находившихся там людей.

Читайте: Небезпечні маневри екіпажу індійського військового вертольота Мі-8: зіткнення з наметом зняли на відео

Вертолеты Ми-8 в 2017 году выведены из эксплуатации ВВС Индии. Многоцелевой вертолет советской эпохи Ми-8 теперь заменяется новейшей версией легендарного вертолета Ми-17В5.

Источник: Defence-blog


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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