Видео опасной посадки индийского военного вертолета набрало миллион просмотров (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Видео опасной посадки индийского военного вертолета набрало миллион просмотров (ВИДЕО) Видео опасной посадки индийского военного вертолета набрало миллион просмотров (ВИДЕО)

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Короткое видео, снятое Асифом Могалом и запечатлевшее невероятный момент опасной посадки индийского военного вертолета, набрало миллион просмотров.

Короткое видео, которое было размещено в приложении для социальных сетей TikTok, показывает момент, когда средний двухтурбинный вертолет Ми-8 ВВС Индии сбил конструкцию палатки во время посадки, информирует enovosty.com/news.

Часть палатки поднялась и начала лететь к вертолету, экипаж Ми-8 попытался уйти от столкновения, но кусок палатки попал в главный ротор. После столкновения вертолет быстро приземлился.

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Весь эпизод, похоже, не привел к каким-либо травмам находившихся там людей.

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Вертолеты Ми-8 в 2017 году выведены из эксплуатации ВВС Индии. Многоцелевой вертолет советской эпохи Ми-8 теперь заменяется новейшей версией легендарного вертолета Ми-17В5.

Источник: Defence-blog