Киевлян предупреждают о новом виде мошенничества

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В столице становится популярным новый вид мошенничества, который заключается в продаже медицинских препаратов злоумышленниками по телефону от имени Департамента социальной политики КГГА. Об этом стало известно от представителей пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

На сегодняшний день в департамент обратилось несколько десятков пострадавших, которые требовали вернуть деньги суммой от 50 до 100 тысяч гривен. В связи со сложившейся ситуацией, представители Департамента социальной политики КГГА официально заявили, что они никогда не продавали и не продают медицинские препараты, кроме этого, они не предоставляют скидок ни на какие товары или услуги, информирует enovosty.com/news.

Суть обмана состоит в том, что мошенники звонят людям, в основном пенсионного возраста и представляются «работниками Главного управления социальной защиты населения города Киева». Они предлагают приобрести различные лекарственные препараты по большой скидке – 80 %. Когда клиент оплачивает несуществующий товар, «продавцы» исчезают. Звонки от мошенников поступают из следующих номеров телефонов: (056) 785-69-92 , (092) 222-36-37.

Киевлян предупреждают о возможных последствиях и призывают внимательно анализировать входящие звонки и предложения, дабы не стать жертвами мошенников.