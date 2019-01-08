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Кораблекрушение в Черном море: на поверхность поднято тело первого украинца

Главная » Последние новости » Происшествия » Кораблекрушение в Черном море: на поверхность поднято тело первого украинца
 
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Утонувшего в результате крушения судна украинца подняли из морских вод. Тела еще трех наших соотечественников остаются в Черном море.

Об этом заявил в Твиттере посол Украины в Турции Сергей Сибига, информирует enovosty.com/news.

Он рассказал, что на данный момент активно идут поиск жертв. Береговая охрана Турции разыскивает погибших. Из-под воды уже вытянули тело одного нашего соотечественника, продолжаются поиски остальных украинцев.

Кораблекрушение в Черном море: на поверхность поднято тело первого украинца

Также Сибига поблагодарил губернатора Самсуна. По его словам, Осман Каймак уже наведался к пострадавшим украинцам, которые находятся в госпитале. Украинский посол поблагодарил Турцию за заботу о моряках.

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Напомним, кораблекрушение произошло 7 января. Возле Турции на дно ушел грузовой корабль VOLGO-BALT 214. Из 13 членов экипажа 11 были украинцами. В ужасной катастрофе погибли 6 моряков. 4 утонувших были гражданами Украины.

В момент аварии корабль располагался на 130-километровом расстоянии от турецкого порта Самсун. По данным МинВОТ, затонувшее судно перевозило из российского порта Азов в Самсун уголь. Известно также, что до середины 2017 года этот корабль ходил под флагом РФ, а позже начал использовать панамский.

В Министерстве добавили, что данный российский порт часто использовали для незаконных угольных транспортировок.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 385

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