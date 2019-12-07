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Зафиксирован первый случай гибели человека во время полета на реактивном ранце

Главная » Последние новости » Происшествия » Зафиксирован первый случай гибели человека во время полета на реактивном ранце
 
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Смерть человека наступила из-за того, что реактивный ранец взорвался во время полета. Мужчина упал с 7-метровой высоты.

Австралиец Кельман Ричес погиб во время полета на реактивном ранце. Данный случай стал первым в истории, информирует enovosty.com/news.

По предварительным данным, его ранец взорвался в воздухе. Кельман упал с высоты 7 метров. К счастью, никто больше не пострадал. Во время взрыва возле него не было других людей.

Происшествие случилось на территории Пкэрто-Рико. Ричес как раз готовился к участию в городском фестивале.

После падения пилот был отправлен в одну из местных больниц. Однако медикам не удалось спасти мужчине жизнь. Из-за полученных травм он умер в стенах медучреждения.

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На данный момент правоохранители устанавливают подробности и причины случившегося.

Справка. Реактивный ранец является персональным летательным аппаратом, работающий благодаря реактивной тяге. Его располагают на спине. На данный момент известны два вида таких ранцев: с ракетным двигателем и с турбореактивным двигателем. В качестве топлива, в основном, используется либо керосин, либо пероксид водорода.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
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