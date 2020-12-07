Появились детали убийства музыканта в Киеве (ФОТО)

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Появились новые подробности убийства музыканта Александра Деревянко

Информацией о том, кто причастен к жестокому убийству, поделились на странице «Киев оперативный» на странице в facebook:, информирует enovosty.com/news.

«Удалось узнать имя лица, совершившие убийство музыканта:

1. Денис Мамедов. 35 лет. Работал тренером в спортклубе Спортлайф.

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Ранее сообщалось о том, что подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, музыкант Александр Деревянко исчез 29 ноября. В субботу, 5 декабря, стало известно о том, что Деревянко был убит в своей квартире, подозреваемые в преступлении задержаны.