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Появились детали убийства музыканта в Киеве (ФОТО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Появились детали убийства музыканта в Киеве (ФОТО)
 
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Появились новые подробности убийства музыканта Александра Деревянко

Информацией о том, кто причастен к жестокому убийству, поделились на странице «Киев оперативный» на странице в facebook:, информирует enovosty.com/news.

«Удалось узнать имя лица, совершившие убийство музыканта:

1. Денис Мамедов. 35 лет. Работал тренером в спортклубе Спортлайф.

Появились детали убийства музыканта в Киеве (ФОТО)

2. Юрий Туманский. 31 год.
Известно, что убив музыканта, лица спрятали тело погибшего в гаражном кооперативе в городе Борисполь, где заблаговременно арендовали гараж. Там они хотели забетонировать его в пол, но не успели.
Для осуществления этого плана Мамедов придумал, что хочет научиться играть на гитаре и для этого ему необходимо было взять уроки у Деревянко. Так он втерся в доверительные отношения к музыканту и проник в его жилища, где и произошло убийство. Все это сделано было для того, чтобы завладеть двумя квартирами умершего.
Этим двум, в качестве меры пресечения, суд назначил безальтернативное содержания под стражей.
Также был и третий сообщник преступников,
это еще один 31-летний киевлянин, который помогал двум сообщникам в сокрытии тяжкого преступления с целью завладения имуществом. Кроме того, злоумышленник похитил из квартиры потерпевшего музыкальные инструменты. Сегодня суд будет избирать ему меру пресечения.

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Ранее сообщалось о том, что подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, музыкант Александр Деревянко исчез 29 ноября. В субботу, 5 декабря, стало известно о том, что Деревянко был убит в своей квартире, подозреваемые в преступлении задержаны.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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